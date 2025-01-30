Петербургский СКА по буллитам обыграл в гостях московский «Спартак» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в гостях встречался с московским «Спартаком». Игра, состоявшаяся на льду столичного ДС «Мегаспорт», завершилась победой армейцев Петербурга в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча и овертайм команды закончили вничью 3:3. Заброшенными шайбами в составе красно-синих отметились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. У москвичей забили Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев. Решающий буллит реализовал игрок СКА Иван Демидов.

После сыгранных матчей петербуржцы с 63 набранными очками пока по-прежнему занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру в рамках «регулярки» КХЛ армейцы с берегов Невы проведут 1 февраля — также в гостях против московского «Динамо».

Андрей Цедрик