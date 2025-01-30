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Обуховский завод досрочно сдал тоннелепроходческий щит для петербургского метро

На Обуховском заводе досрочно сдали первый тоннелепроходческий комплекс ТПМК для строительства метро в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в который входит предприятие, 30 января сообщает РИА Новости.

Как пояснили на заводе, в настоящий момент производится демонтаж тоннелепроходческого щита и его досрочная отгрузка на объект заказчика. При этом по контракту между Обуховским заводом и АО «Метрострой Северной столицы» также досрочно поставлены семь комплектов для сооружения двух тоннелей. На 2025 год запланирована отгрузка второго комплекта ТПМК и 14 комплектов укладчиков тюбингов для сооружения еще трех тоннелей, отмечается в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Обуховский завод поставит МСС два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Первую партию оборудования для строительства метро в Петербурге предприятие выпустило в конце октября 2024 года.

Андрей Цедрик

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