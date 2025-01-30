Замглавы УФАС по Петербургу задержана после обысков в региональном управлении

В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела контроля размещения госзаказа управления Федеральной антимонопольной службы по Северной столице Екатерину Даниловскую. Она подозревается в превышении должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствием возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Заместитель главы УФАС по Петербургу задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

По предварительной информации, Екатерина Даниловская и другие неустановленные сотрудники ведомства умышленно содействовали принятию выгодных решений по жалобам в интересах коммерческих организаций (участников закупок). Речь идет о тендерах, проводимых профильным комитетом Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что силовики пришли с обысками в петербургское УФАС по делу о «жалобщиках».

Татьяна Титаева