«Балтийской жемчужине» ищут новую оправу

ЗАО «Балтийская жемчужина», дочерняя структура китайской Shanghai Industrial Investment (SIIC), с 2005 года развивающее одноименный микрорайон в Красносельском районе, выставило на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе, 47А, за 1,6 млрд рублей, объявление об этом появилось на профильных интернет-площадках. Участники рынка предполагают, что после закрытия сделки по объекту девелопер окончательно уйдет с рынка Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты допускают, что потеря бизнес-центра означает уход китайской компании из страны после закрытия сделки, так как это последний ее объект в России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты допускают, что потеря бизнес-центра означает уход китайской компании из страны после закрытия сделки, так как это последний ее объект в России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О продаже БЦ «Балтийская жемчужина» заговорили еще в конце 2023 года, когда девелопер успешно сдал большую часть арендопригодных площадей в комплексе на Петергофском шоссе. Теперь объявление о поисках нового владельца разместили на интернет-площадках. В лот входят бизнес-центр в форме раковины с жемчужиной площадью 10,8 тыс. кв. м и земельный участок размером 2,2 га. Предполагается, что новый владелец сможет при реконструкции расширить территорию здания до 30 тыс. кв. м.

Изначально проект построили как штаб-квартиру для китайского застройщика. В 2005 году компания получила в аренду 205 гектаров земли по льготным условиям, где впоследствии построила девять жилых объектов, общая площадь которых достигает 500 тыс. кв. м. В рамках развития местной инфраструктуры здесь запустили ТРЦ «Жемчужная плаза».

ЗАО «Балтийская жемчужина» зарегистрировали в Петербурге в 2005 году. Согласно данным «СПАРК», его гендиректором является Ню Ябинь, а учредителем — китайское ЗАО «Шанхайская заграничная объединенная инвестиционная компания». В 2023 году выручка «Балтийской жемчужины» составила 3,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,9 млрд рублей.

Часть участков девелопером сдавалась в субаренду другим компаниям, которые тоже реализовывали проекты в этом районе, например Setl Group и Legenda, но это не помешало китайскому инвестору потерять интерес к рынку Петербурга. ЗАО «Балтийская жемчужина» — единственный его проект в России, причем новых в ближайшее время не предвидится, потому как на данный момент Смольный перестал выделять землю на похожие инициативы, отметил эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Участники рынка предполагают, что именно это и повлияло на решение о продаже активов. В самой компании планами на деятельность после реализации объекта тоже не поделились.

В то же время опрошенные «Ъ-СПб» эксперты допускают, что потеря бизнес-центра означает уход компании из страны после закрытия сделки, так как это последний ее объект в России. Долю в ТРЦ «Жемчужная плаза» китайский инвестор продал в конце декабря прошлого года. Однако директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов предполагает, что продавцу вряд ли удастся найти покупателя по актуальной стоимости в 1,6 млрд рублей, хотя она и находится в пределах рынка.

Делов том, что особенностью здания является выделение большой части площадей под общественные пространства (3,8 тыс. кв. м.— «Ъ-СПб»), что ограничивает возможности получения прибыли от аренды всех помещений. Как добавил партнер NF Group Станислав Бибик, примерная стоимость актива в итоге будет варьироваться от 1 до 1,5 млрд рублей. Несмотря на это, по мнению руководителя отдела исследований и консалтинга в IPG.Estate Валерия Трушина, часть общественных пространств возможно приспособить под зоны open space.

После чего объект может быть использован под офисную функцию, совмещенную с фуд-холлом или рестораном. Дополнительно на земельном участке есть возможность строительства дополнительного корпуса, добавил господин Орлов. Участники рынка сошлись во мнении, что объект прежде всего будет интересен пользователю, который хочет получить известный имиджевый проект, но как инвестиционный он для покупателя менее интересен из-за удаленной от центра города локации.

Стефания Барченкова