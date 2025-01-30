В Самарской области в обороте может находиться масло от предприятия-призрака

Региональное управление Роспотребнадзора проинформировало, что в Самарской области в обороте может находиться некачественное сладко-сливочное масло «Традиционное» производства ООО «Алтай продукт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фактический адрес производителя данного продукта: Республика Алтай, село Черга, ул. Полевая, 29. Однако на самом деле такого адреса не существует, «Алтай продукт» деятельность в Черге не осуществляет.

«Таким образом, ООО «Алтай Продукт» является предприятием-призраком, производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан»,— сообщили в Роспотребнадзоре и попросили в случае выявления в продаже масла либо другой молочной продукции от «Алтай-продукта» проинформировать управление.

Алексей Алексеев