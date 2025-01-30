Экс-директор УльГЭС осужден на 3,5 года за превышение полномочий

В четверг, 30 января, Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор по уголовному делу бывшего директора МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) Муртазали Гитинасулова, признанного виновным в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

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Следствием и судом установлено, что Муртазали Гитинасулов, прибывший в Ульяновск из Дагестана по приглашению региональных властей и назначенный на пост директора УльГЭС в мае 2022 года, без конкурентных процедур организовал заключение контракта с дагестанской компанией «Шатим-С», с директором и основным совладельцем которой был хорошо знаком по прежней работе в Дагестане. Обвинение считает, что в ряде работ за эту компанию работали сотрудники УльГЭС, некоторые работы «Шатим-С» вообще не выполняла — проектные работы на сумму свыше 450 тыс. руб. фактически выполнялись не работниками «Шатим-С», а сотрудниками УльГЭС. Кроме того, при аренде компанией «Шатим-С» у УльГЭС спецтехники по распоряжению директора занижалось фактическое время использования техники, что нанесло ущерб предприятию в связи с недоплатой по договорам аренды. По данным обвинения, прямой ущерб, нанесенный подсудимым, оценивается в 1,5 млн руб., кроме того, косвенный ущерб в виде недополученных в результате незаконных действий руководителя доходов УльГЭС — 2,8 млн руб. Обвинение также указывало, что от «Шатим-С» директор «лично получал спонсорскую помощь в виде переводов денежных средств на принадлежащий ему банковский счет».

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Муртазали Гитинасулова к трем с половиной годам колонии общего режима с лишением на два с половиной года права занимать должности в органах власти. По иску прокурора суд также взыскал с экс-директора 1,5 млн руб.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на квартиру осужденного в г. Москве.

Муртазали Гитинасулов свою вину не признал. Защита настаивает на его невиновности и законности всех его действий, заявляя, что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.

Андрей Васильев, Ульяновск