Мясо птицы из Нижегородской области пойдет на экспорт в Африку

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл обследовали мясо птицы на нижегородской птицефабрике на право экспорта в страны Африки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Экспорт продукции с 2025 года планируется в Гвинею, Гану, Конго, Либерию и Бенин, отметили в управлении Россельхознадзора. Мясо проверили на антибиотики, пестициды, бактерии, диоксины и радионуклиды. По итогам исследования выдано заключении о соответствии продукции требованиям безопасности африканских стран.

«Управление считает, что нижегородская птицеводческая продукция займет свою нишу на африканском континенте и будет радовать ее население изысканным вкусом», — добавили в Россельхознадзоре.

Владимир Зубарев