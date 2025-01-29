Как расследовали нарушения в Домодедово

После теракта 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово, в котором погибли 37 человек, президент Дмитрий Медведев заявил, что ответственность должны понести реальные собственники аэропорта, которые «спрятаны за структурой бенефициарных владений».

27 апреля 2011 года в отношении главы города Домодедово Леонида Ковалевского было возбуждено дело о превышении полномочий. По версии следствия, чиновник, ранее возглавлявший администрацию Домодедовского района, в 1998–2006 годах незаконно передал иностранной компании земельные участки, находящиеся в бессрочном пользовании у ГУП «Администрация аэропорта Домодедово». В мае Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела.

28 апреля 2015 года против конечного бенефициара аэропорта Дмитрия Каменщика, а также бывшего директора аэропортового комплекса Вячеслава Некрасова, экс-главы российского представительства компании Airport Management Company Limited Светланы Тришиной и бывшего управляющего директора ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшн Секьюрити» Андрея Данилова было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Дело было связано с терактом 2011 года.

Все фигуранты после предъявления обвинения были помещены под домашний арест, а в июле 2016 года освобождены. Генпрокуратура утверждала, что состава преступления в действиях обвиняемых не было и четырежды направляла руководству СКР представления о прекращении дела. 23 сентября 2016 года ГСУ СКР прекратило уголовное преследование всех фигурантов.

26 октября 2020 года СКР возбудил дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая особо крупный ущерб) в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники предприятия не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Ущерб оценивался в 107,2 млн руб. Об итогах дела не сообщалось.