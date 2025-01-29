Самарскому блогеру грозит ответственность за призывы к террору

Прокуратура Москвы попросила привлечь уроженца Самары, блогера Арсена Маркаряна к уголовной ответственности за призывы к терроризму. Контрольный орган направил следователям материалы проверки для решения вопроса о возбуждении дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуроры обнаружили на канале видеохостинга видеоролик с интервью с самарским блогером. В нем Арсен Маркарян призвал совершать на территории РФ теракты в отношении граждан страны с использованием беспилотной авиации, выяснил контрольный орган. С этими же призывами блогер выступил в прямом эфире другого публичного канала на указанном видеохостинге, установило ведомство.

Георгий Портнов