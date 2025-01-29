Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарскому блогеру грозит ответственность за призывы к террору

Прокуратура Москвы попросила привлечь уроженца Самары, блогера Арсена Маркаряна к уголовной ответственности за призывы к терроризму. Контрольный орган направил следователям материалы проверки для решения вопроса о возбуждении дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуроры обнаружили на канале видеохостинга видеоролик с интервью с самарским блогером. В нем Арсен Маркарян призвал совершать на территории РФ теракты в отношении граждан страны с использованием беспилотной авиации, выяснил контрольный орган. С этими же призывами блогер выступил в прямом эфире другого публичного канала на указанном видеохостинге, установило ведомство.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...