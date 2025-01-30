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Коммерсантъ FM
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Самая высокая оценка бывших сотрудников

Место Название компании Отрасль Численность Регион
1 АН «Мореон Инвест» Агентства по недвижимости 255 Краснодарский край
2 «4 Колеса» Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы 251 Кемеровская область
3 AWG ИТ-компании 100 Москва
4 Leon Услуги для населения 167 Ленинградская область
5 Loyalty Labs ИТ-компании 100 Санкт-Петербург
6 ST LUCE Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы 200 Москва
7 НПЦ «ПромВодОчистка» Сервисные и инжиниринговые компании 110 Нижегородская область
8 «СДЭК Татарстан» Транспорт, логистика 100 Республика Татарстан
9 «СтандАрт» Ресторанные сети, гостиницы 100 Москва
10 «ТиграЛ» Транспорт, логистика 130 Санкт-Петербург

Методология рейтинга работодателей России

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