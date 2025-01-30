Самая высокая оценка бывших сотрудников

Место Название компании Отрасль Численность Регион 1 АН «Мореон Инвест» Агентства по недвижимости 255 Краснодарский край 2 «4 Колеса» Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы 251 Кемеровская область 3 AWG ИТ-компании 100 Москва 4 Leon Услуги для населения 167 Ленинградская область 5 Loyalty Labs ИТ-компании 100 Санкт-Петербург 6 ST LUCE Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы 200 Москва 7 НПЦ «ПромВодОчистка» Сервисные и инжиниринговые компании 110 Нижегородская область 8 «СДЭК Татарстан» Транспорт, логистика 100 Республика Татарстан 9 «СтандАрт» Ресторанные сети, гостиницы 100 Москва 10 «ТиграЛ» Транспорт, логистика 130 Санкт-Петербург