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В Ростовской области сократилось молочное поголовье на 8% за год

В 2024 году хозяйства Ростовской области, занимающиеся молочным животноводством, сократили на 8% молочное поголовье. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на Росстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поголовье коров на сельхозпредприятиях региона сократилось с 38,3 тыс. до 36 тыс. голов. Это самый высокий показатель среди других субъектов ЮФО: снижение также зафиксировано в Адыгее (-5%), в остальных регионах численность молочного стада осталась на том же уровне. По данным на начало 2025 года, всего в сельхозорганизациях округа содержится 216 тыс. коров.

Также снижение поголовья в Ростовской области зафиксировано и в сегменте свиноводства. Сейчас в сельхозорганизациях региона насчитывается 206,1 тыс. свинец, что на 10% меньше по сравнению с январем 2024 года.

Ева Китаева

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