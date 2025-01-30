Самые высокоразвитые HR-процессы

Место Название компании Отрасль Численность Регион 1 Группа НЛМК Металлургия, металлообработка 45000 Липецкая область 2 СИБУР Химическое производство, нефтехимия 38000 Москва 3 X5 Group Продуктовые розничные сети 26000 Москва 4 AB InBev Efes (BUD, Spaten, Efes Pilsener, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, Abbe, Essa, «Старый Мельник из Бочонка», Volt и др.) FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 7500 Москва 5 «Северсталь» Металлургия, металлообработка 50000 Вологодская область 6 «МегаФон» Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 25000 Москва 7 T2 (Tele2) Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 9000 Москва 8 Альфа-Банк Банки 50000 Москва 9 «Ингосстрах» Финансы, страхование, аудит 11000 Москва 10 BGS Group Услуги для бизнеса 151 Челябинская область