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Коммерсантъ FM
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Работа на будущее

Редактор приложения «Карьера&Кадры» Анастасия Мануйлова — о перспективах рынка труда РФ в 2025 году

Этот год — первый, когда в России официально появился правительственный прогноз по рынку труда. Его по поручению президента подготовил Минтруд и в среду презентовал часть цифр в Совете федерации.

Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Содержание этого прогноза, особенно в той части, которая описывает перспективы после 2026 года, не так важно — документ будут обновлять ежегодно, следовательно, его реальный прогностический потенциал в пределах года. А на такую перспективу сложно представить себе принципиально новое развитие событий. Компании ждут продолжающиеся сложности с наймом и удержанием соискателей, а также дальнейший рост текучки. Соискатели, напротив, еще какое-то время смогут использовать свое положение на рынке труда, чтобы добиваться увеличения зарплат, расширения соцпакета и более гибкого рабочего расписания. Однако сам факт появления такого прогноза на национальном уровне показателен.

С большой вероятностью многие компании воспримут публикацию прогноза как сигнал, свидетельствующий о том, что им нужно делать то же самое на корпоративном уровне. Так уже было со многими другими инициативами — именно государство выступает первопроходцем в том или ином направлении, а компании следуют за ним. Однако в данном случае рост спроса на кадровое прогнозирование может обернуться проблемой.

Создание сценария развития рынка труда неизбежно требует выполнения нескольких условий. Во-первых, это доступность нужной компаниям информации: по трудовым мигрантам, по выпускникам вузов, по демографическим показателям рабочей силы в конкретных регионах страны. Значительная часть этой информации сейчас или собирается, но не публикуется, или не собирается вовсе. Следовательно, создание качественных прогнозов для многих окажется малореалистичной задачей.

Второе условие — наличие специалистов, способных такой прогноз написать. Здесь ситуация может оказаться едва ли не хуже, чем с информацией. Потому что многие из экономистов, занимавшихся российским рынком труда в академических структурах, после 2022 года продолжили свою научную деятельность уже за границей. Необходимой экспертизой обладали в консалтинговых компаниях, но их ряды, также после 2022 года, сильно поредели. В результате может оказаться, что запрос бизнеса на прогнозирование будет очень сложно удовлетворить или за это дело будут зачастую браться непрофессионалы. Это, в свою очередь, может привести многие компании к неверным действиям, вложениям в неэффективные проекты и в конечном итоге к невозможности решить те проблемы с нехваткой кадров, которые они изначально пытались решить. А они, судя по всему, пока будут только нарастать.

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