Депутаты Перми предложили вводить в городе особый режим во время снегопадов

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты обсудили качество уборки снега в городе. Руководитель рабочей группы по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства Владимир Плотников сообщил, что депутаты провели инспекцию городских улиц и проверили качество уборки снега, вывоза мусора и чистки кровель. Он отметил, что больше всего нареканий вызвал Индустриальный район города. Есть замечания и к Ленинскому району.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Никогда не было такого, что невозможно ни проехать, ни пройти»,— процитировал Владимир Плотников мнение депутатов. Он напомнил, что если раньше были проблемы с недостатком финансирования, то в этом году финансирование из бюджета на эти цели было увеличено. «Считаю, что основная проблема кроется в отсутствии ресурсов у подрядчиков для уборки снега после снегопадов, поэтому при особо сложных погодных условиях предлагаем вводить особый режим и графики подрядчиков,— подчеркнул господин Плотников.— Администрации города необходимо усилить контроль за исполнением подрядчиками муниципальных контрактов».

Депутаты также обратили внимание на плохую расчистку тротуаров и увеличение количества травм из-за некачественной уборки снега. Вопросы вызвал также вывоз снега после уборки улиц.