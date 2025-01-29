Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На всякого близнеца довольно простоты

Питер Селларс и Теодор Курентзис поставили «Кастора и Поллукса» Рамо

В Парижской опере прошла премьера оперы Жан-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс» под управлением Теодора Курентзиса и в режиссуре Питера Селларса. Курентзис вернулся на эту сцену после 16-летнего перерыва. Рассказывает Алексей Мокроусов.

Романтические перипетии оперы постоянно сопровождает пластический комментарий современных стритденсеров

Романтические перипетии оперы постоянно сопровождает пластический комментарий современных стритденсеров

Фото: Opera national de Paris

Романтические перипетии оперы постоянно сопровождает пластический комментарий современных стритденсеров

Фото: Opera national de Paris

Если бы премьера «Кастора и Поллукса» вышла накануне Рождества, постановку сочли бы идеальным рождественским спектаклем. Во-первых, это сказка, во-вторых, сказка красивая. Она начинается со смерти Кастора (бельгийский тенор Рейну ван Мехелен), которого любит Телаира (сопрано из Тринидада Жанин де Бик много выступает по Европе, от Экс-ан-Прованса до Берлина). Ее жених Поллукс (французский баритон Марк Мойон), узнав о сердечной тайне невесты, великодушно отправляется в царство мертвых, чтобы вернуть Кастора. У него немало причин надеяться на успех, ведь Кастор его брат-близнец, а их отца зовут Юпитер (афроамериканский бас Николас Ньютон поет также Марса в прологе оперы); поддержка на высшем из всех возможных уровней Поллуксу обеспечена. Уверенности добавляет ему и то обстоятельство, что, в отличие от брата, он наделен даром бессмертия. Все кончится хорошо: из Аида близнецы возвращаются вдвоем и в порядке апофеоза превращаются в одноименное зодиакальное созвездие.

Темы мира, взаимной любви и веры в неизбежное лучшее будущее, о чем, на взгляд Питера Селларса, рассказывает опера,— универсальный словарь искусства. И эстетика Селларса здесь тоже пытается претендовать на универсальность: сюжет актуализуется, но широкими мазками, без психологических подробностей и мотивировок; приметы нашего времени есть, но они не выстраиваются в новую фабулу.

Выглядит эта сказка во всяком случае не лубочно. Минимальный набор реквизита — маленькая кухня, обеденный стол на шестерых, душ за занавеской и диван посередине — не меняется на протяжении вечера (художник Джоэль Аун пришла в оперу из мира кино, где работала и с Уэсом Андерсоном, и с Ридли Скоттом). Сами декорации заменены огромным, во все зеркало сцены, видео Алекса Макинниса, и поклонников барокко оно поначалу способно обескуражить, как и костюмы Камиль Ассаф: в тех нет ни античности, ни барокко, сплошная современность. Современна и жизнь на экране: пейзажи с высоковольтными линиями, машины с включенными в сумерках фарами, грузовики на автобанах. Земной мир в какой-то момент сменяется панорамами вселенных и галактик, и тут божественные страницы сюжета обретают визуальную мощь, придавая старой истории новое, почти философское измерение — картины бесконечного и непонятного завораживают не меньше голосов, музыки и движения.

А движения хватает. Хореография американца Кэла Ханта — как и со многими соавторами спектакля, режиссер с ним работает не впервые — в очередной раз пытается примирить барокко и современный уличный танец. Причем чисто балетными страницами оперы вовсе не ограничивается. Поначалу это смотрится удачным ходом, настолько виртуозны исполнители с их умением представить тело как сплетение шарниров (некоторые из танцоров участвовали в ставшей уже хрестоматийной постановке «Галантных Индий» того же Рамо). Но под финал пятиактной оперы обильный и настойчивый пластический комментарий к музыке Рамо несколько приедается.

Нынешняя премьера «Кастора и Поллукса» стала 310-м по счету представлением этой оперы в истории парижского театра. Кто только не записывал ее в последние полвека — от Николауса Арнонкура и Уильяма Кристи до Кристофа Руссе и Рафаэля Пишона. Первые двое предпочли версию 1737 года, но в последние годы Рамо исполняют в основном в переработанной самим композитором редакции 1756 года, когда изменения коснулись как музыки, так и либретто. В версии 1756 года уже не было аллегорического пролога, посвященного европейскому замирению после войны за польское наследство (1733–1735).

Барочные оперы в парижском театре обычно играют гости — на этот раз пригласили хор и оркестр Utopia, европейский коллектив Теодора Курентзиса. Курентзис впервые дирижирует в Парижской опере после совместно поставленного с Дмитрием Черняковым «Макбета» в 2009 году. Это обеспечило не только отсутствие билетов задолго до премьеры, но и обилие русскоязычной публики в партере, отчасти, впрочем, показавшей в антракте ногами степень своей действительной увлеченности искусством. Курентзис тоже выбрал первую редакцию «Кастора и Поллукса». Он заставляет даже не самых дружественно настроенных критиков, по-прежнему вспоминающих о политических инвективах в его адрес, говорить о себе как о волшебнике за пультом — и так вытягивать из яркой монументальной партитуры тающие, томительно-прекрасные фразы действительно мало кто из интерпретаторов Рамо способен. С голосами Курентзис обращается бережно, доходя в аккомпанементе до немыслимых пианиссимо, так что порой опера звучит неожиданно камерно. Это важно для голоса Жанин де Бик, пытающейся придать человеческое измерение космогонии: во всяком случае, в своей самой знаменитой арии «Tristes apprets» («Скорбные приготовления») де Бик выкладывается настолько, что на дальнейшее ей приходится добирать сил. Хочется верить, что летом к Зальцбургскому фестивалю, где оперу в концертном исполнении дадут в том же составе, этих сил прибавится.

Алексей Мокроусов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...