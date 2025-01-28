В новогодние праздники средний чек в пермских ресторанах вырос на 35%
Средняя стоимость похода в рестораны и кафе Перми во время новогодних праздников увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как пишет «РБК Вино» со ссылкой на исследования «Контур.Маркета», аналитики изучали чеки, пробитые в заведениях общепита крупнейших городов России за период с 1 по 8 января. Так, в заведениях Перми в указанный временной промежуток средняя стоимость чека в кафе и ресторанах составила 2773 руб., тогда как год назад этот показатель составлял 2059 руб. По размеру среднего чека Пермь заняла четвертое место рейтинга среди крупнейших городов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
На первом месте по величине среднего чека в заведениях общепита оказался Омск (4,665 тыс. руб.), на втором Краснодар (4658 руб.), далее — Москва (3472 руб.). После Перми (четвертое место) пятерку лидеров рейтинга замыкает Нижний Новгород (2085 руб.). Сильнее всего за год средний чек подорожал в Воронеже — на 43% (до 1756 руб.) и подешевел в Новосибирске — на 11% (до 816 руб.).
В целом средняя стоимость похода в рестораны и кафе в крупных городах России за время новогодних праздников в январе 2025 года выросла на 13% к прошлому году (до 2043 руб.), несмотря на то что общее число чеков сократилось.