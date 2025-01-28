В новогодние праздники средний чек в пермских ресторанах вырос на 35%

Средняя стоимость похода в рестораны и кафе Перми во время новогодних праздников увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как пишет «РБК Вино» со ссылкой на исследования «Контур.Маркета», аналитики изучали чеки, пробитые в заведениях общепита крупнейших городов России за период с 1 по 8 января. Так, в заведениях Перми в указанный временной промежуток средняя стоимость чека в кафе и ресторанах составила 2773 руб., тогда как год назад этот показатель составлял 2059 руб. По размеру среднего чека Пермь заняла четвертое место рейтинга среди крупнейших городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На первом месте по величине среднего чека в заведениях общепита оказался Омск (4,665 тыс. руб.), на втором Краснодар (4658 руб.), далее — Москва (3472 руб.). После Перми (четвертое место) пятерку лидеров рейтинга замыкает Нижний Новгород (2085 руб.). Сильнее всего за год средний чек подорожал в Воронеже — на 43% (до 1756 руб.) и подешевел в Новосибирске — на 11% (до 816 руб.).

В целом средняя стоимость похода в рестораны и кафе в крупных городах России за время новогодних праздников в январе 2025 года выросла на 13% к прошлому году (до 2043 руб.), несмотря на то что общее число чеков сократилось.