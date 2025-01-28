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В Башкирии будут просить о присвоении Белорецку звания «Город трудовой доблести»

Курултай Башкирии на заседании 30 января рассмотрит вопрос о присвоении Белорецку почетного звания России «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

С соответствующим предложением в Курултай обратились депутаты районного совета, представив подтверждающие значительный вклад промышленных предприятий города в победу России в Великой Отечественной войне документы, в числе которых экспертное заключение Российской академии наук (РАН). Депутаты примут решение об обращении главы республики с ходатайством к президенту страны.

В заключении РАН отмечается, что с началом Великой Отечественной войны производство на всех предприятиях Белорецка было переведено на выпуск военной продукции. Сталепроволочно-канатный завод (завод №706) поставлял металлоизделия на танковые, авиационные, артиллерийские и оружейные предприятия страны. Белорецкая метизная продукция использовалась в производстве самолетов, танков и автомобилей, в угольной и горнорудной промышленности, морском и речном транспорте. Во время войны в городе впервые в СССР мартеновским способом выплавлен и прокатан металл для изготовления шарикоподшипников. Налажен выпуск зажигательных бомб и головок снарядов для минометов «Катюша», пальцев для танковых гусениц и так далее.

За годы войны в Белорецке освоили выплавку 90 марок легированной высококачественной стали, прокат более 15 марок металла.

Майя Иванова

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