Два градплана земельных участков выданы в рамках проекта «Санкт-Петербург Марина»

В рамках реализации городской части проекта всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» выданы два градостроительных плана — на возведение школы яхтенного спорта и яхт-клуба. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в город на Неве накануне, 27 января, доложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, генеральный план развития Петербурга скорректирован под концепцию проекта в Горской. Разработана документация по планировке территории в границах I этапа проекта. В настоящий момент ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Также начались работы по строительству автотрассы М-32 — первой из трех магистралей, которые обеспечат транспортную доступность курорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Беглов заявил президенту о планах открыть движение по Большому Смоленскому мосту через Неву в 2027 году. Помимо этого, главе государства был представлен проект будущего мемориала в память участников Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Андрей Цедрик