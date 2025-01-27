Французский Независимый институт философии признали нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность французского Независимого института философии. В 2022 году его основали член-корреспондент РАН Юлия Синеокая (признана иноагентом) и старший научный сотрудник Института философии РАН Алексей Жаворонков.

«В качестве своих задач институт называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, якобы вынужденным эмигрировать, поддержку голосов свободной критической мысли на русском»,— сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство утверждает, что для присоединения «к так называемому институтскому сообществу ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции». В публикации Генпрокуратуры также говорится, что на конференциях института представители научного сообщества «выступают с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами».

Независимый институт философии (признан нежелательной организацией) создан в 2022 году. Его основатели покинули Россию после начала военной операции. В мае 2023 года институт получил регистрацию во Франции. Сама организация называет своей целью «осмысление, анализ и оценку проблем современности», а также «содействие развитию свободной философской мысли на русском языке».