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Коммерсантъ FM
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Антивирус на связи

Операторы расширяют сотрудничество с ИБ-разработчиками

Операторы связи, крупнейшие технологические компании и банки усиливают цифровую защиту абонентов и пользователей экосистем за счет возможностей антивирусного программного обеспечения (ПО). Аналитики говорят, что тренд на сотрудничество с ИБ-разработчиками является следствием увеличения числа мошенничеств, конечная цель которых — мобильные абоненты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Операторы связи, крупнейшие технологические компании и банки интегрируют свои сервисы с антивирусами от крупнейших разработчиков, а также развивают «специализированные сервисы, направленные на борьбу с мошенническими действиями и сервисы по защите финансовых данных», следует из ежегодного отчета J’son & Partners Consulting, с которым ознакомился “Ъ”.

В общий рейтинг топ-5 экосистемных игроков рынка сервисов цифровой безопасности абонентов вошли МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и t2 (бывший Tele2). В исследование также вошли решения по безопасности от «Сбера», Т-банка и VK.

Тремя основными направлениями развития сервисов стали:

  • антиспам (включая определение спама и его блокировку, автоответчики, записи звонков и т. д. — есть у большинства компаний),
  • борьба с мошенническими действиями и защита финансовых данных (уведомления об утечке данных — МТС, «Сбер», t2; сервисы по отслеживанию мошеннических действий с банковскими картами — «Сбер», Т-банк и др.),
  • усиление цифровой защиты за счет антивирусного ПО (решения от Kaspersky — «Вымпелком», «МегаФон», МТС, t2; внутренние сервисы киберзащиты — «Яндекс» и VK и др.).

Совместная работа с разработчиками ИБ-решений обеспечивает клиентам дополнительные функции, например, защиту от «сталкерских приложений», безопасный QR-сканер, защиту камеры и микрофона, защиту от шифровальщиков, менеджер паролей и поиск небезопасных настроек, добавляет руководитель проектов аналитического агентства J’son & Partners Consulting Ирина Радюшкина.

«В основе большинства решений для полноценной защиты наших клиентов от мошенничества, спама и киберпреступлений используется собственная антифрод-платформа. Базовая защита для клиентов работает бесплатно и по умолчанию»,— говорят в «Вымпелкоме». В компании добавляют, что на основе платформы работает виртуальный помощник, предупреждающий абонентов о спам-звонках и по решению клиента автоматически блокирующий их. Есть платная и бесплатная версии. В МТС говорят, что для подписчиков премиума (249 руб./мес.) доступны защита от спам- и мошеннических звонков, определитель номера. Также у компании есть услуга, которая за 199 руб./мес. предупреждает абонентов о возможном мошенничестве во время вызова. «В розничной сети "МегаФона", интернет-магазине и в личном кабинете представлены программные продукты для защиты от 4 вендоров. Спрос на них за 9 месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— отмечают в компании. В t2 говорят, что у них бесплатно доступна защита от случайных подписок, определитель номера, блокировка спам-звонков и спам-СМС, контроль утечек данных. Также есть и платные сервисы с детской защитой от фишинга и страниц с возрастными ограничениями. В Т-банке добавляют, что их приложение бесплатно выявляет «известные мошеннические приложения на устройстве клиента по умолчанию». В «Яндексе» говорят, что их бесплатный определитель номера кроме мобильной связи работает также и в WhatsApp и Viber.

При этом усиление цифровой защиты за счет антивирусного ПО у большинства операторов связи требует дополнительной оплаты.

Так, у МТС решения Kaspersky начинаются от 49 руб./мес. Есть опции для детей и родителей за 99 руб./мес. У t2 абоненты также могут дополнительно приобрести решения от «Лаборатории Касперского» за 179 руб./.мес. или 7 руб./день. В VK отказались от комментариев. «Сбер» и «Лаборатория Касперского» не ответили “Ъ”.

Как работают операторы виртуальной мобильной связи

«В последнее время на рынке мобильной связи расширилось сотрудничество с ведущими разработчиками антивирусов,— объясняет управляющий партнер "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.— В последние годы выросла мошенническая активность, цель которой — мобильные абоненты, и операторы работают над тем, чтобы снизить риски для своих клиентов». «Сервисы цифровой безопасности не только обеспечивают защиту личных данных, но и играют значительную роль в развитии экосистем. Они решают ключевые задачи, которые стоят перед ними: удержание пользователей внутри и повышение ценности для них»,— добавляет Ирина Радюшкина.

Алексей Жабин

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