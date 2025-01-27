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обновлено 15:59

Частный медцентр инвестировал в строительство хирургического стационара в Перми более 810 млн рублей

В Перми начал работу частный хирургический стационар, построенный медицинским центром «Философия красоты и здоровья». Как сообщают в пресс-службе ГК «Медскан», в состав которой входит «Философия красоты и здоровья», в проект стационара инвестировали более 810 млн руб. Шестиэтажное здание стационара имеет площадь 3 тыс. кв. м. В нем размещены три операционные, отделение анестезии и реанимации, а также круглосуточный стационар на 34 койки.

Фото: medscangroup.ru

Фото: medscangroup.ru

Прогнозируемый пациентопоток стационара в год составляет 2,5 тыс. человек. Инвесторы рассчитывают, что стационар будет оказывать услуги в том числе и по полисам ОМС. Профиль объекта — общая хирургия, травматология и ортопедия, флебология, оперативная гинекология, проктология и урология.

О планах «Философии красоты и здоровья» построить хирургический стационар на ул. КИМ, 64, стало известно в 2020 году. Завершить возведение хирургического стационара в Перми медцентр планировал в конце 2024 года. Объект построен за основным пятиэтажным корпусом медицинского центра.

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