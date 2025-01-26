Главные новости за неделю 20-26 января. Ростов-на-Дону и область

Заседания городской думы Ростова открыли для всех желающих по решению суда. Ранее для посещения требовалось получить разрешения от депутатов.

Даниил Седых стал новым директором департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска. Ранее эту должность занимал Сергей Дьяченко.

Экс-директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов может занять должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Предложение ему поступило от врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

У крупнейшего fashion-ритейлера России Gloria Jeans сменился генеральный директор — Максим Басов уступил свое место Александру Тарасову. Переход состоялся 13 января.

На Wildberries появилась витрина с продукцией от донских производителей под названием «Сделано в Ростовской области. На ней представлено более 1,3 тыс. товаров.

Временным регоператором по вывозу отходов в 20 муниципалитетах Ростовской области назначили ООО «ЭкоЦентр». Такое решение приняли в министерстве ЖКХ региона.

Студенткам и аспиранткам Ростовской области могут увеличить пособия по беременности до 78 тыс. руб. Сумма будет рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас выплаты назначаются исходя из размера стипендии.

ФАС приостановила определение победителя тендера на строительство второй очереди кладбища «Ростовское». Причиной стала жалоба одного из участников конкурса.

Строительство поликлиники в Суворовском микрорайоне Ростова планируют начать не раньше 2026 года. Положительное заключение госэкспертизы на ее возведение было выдано в декабре 2023 года. Стоимость проекта оценивается почти в 2,5 млрд руб.

В Центробанке назвали причины подорожания на ряд продуктов в Ростовской области. В декабре их стоимость увеличились в регионе почти на 12,5%. Рост цен ускорился — в ноябре он составлял только 10,7%.

Здание пивзавода «Южная Бавария» в центре Ростова отреставрировали. Главным изменением стал демонтаж трех надстроенных этажей, которые портили первоначальный облик объекта архитектуры. При этом общественники раскритиковали обновленный дизайн.

Gloria Jeans закрывает свои производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске. Руководство компании посчитало более экономически выгодным перевести швейные фабрики в одну из азиатских стран. Суммарно на них трудоустроены около 1,5 тыс. человек.

Разрешение на строительство кинотеатра «Юбилейный» в Ростове продлили до 27 ноября 2027 года. Завершить работы на объекте планировали еще в 2016 году, но сроки неоднократно срывались.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции направил уголовное дело о коррупции экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой в райсуд Краснодара. В судебной системе донского региона дело о коррупции расследовали более полутора лет.

Подозреваемый в коррупции и незаконном хранении оружия экс-министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев не смог выйти из СИЗО. В начале декабря он попытался обжаловать решение о заключении его под стражу, но апелляция Ростовского облсуда оставила его в изоляторе.