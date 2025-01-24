Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Студенткам Ростовской области повысят пособия по беременности до 78 тысяч рублей

Студенткам и аспиранткам Ростовской области могут увеличить пособия по беременности до 78 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда России.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас выплаты назначаются исходя из размера стипендии. Соответствующие изменения в федеральный закон представлены на общественное обсуждение.

Пособия будут предназначаться беременным студенткам, обучающимся очно в организациях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

На 2025 год величина прожиточного минимума в России для трудоспособного населения составляет 19,3 тыс. руб. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток составит 90,2 тыс. руб. В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74,8 тыс. руб. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...