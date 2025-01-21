В Новочеркасске назначили нового директора департамента ЖКХ и благоустройства

Даниил Седых назначен новым директором департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

В 2015 году Даниил Седых окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальности «Строительство». С 2020 года занимал должность начальника производственно-технического отдела, заместителя генерального директора по строительству ООО «Мир дорог» в Московской области.

С 2022 году являлся руководителем департамента строительства и городского развития. В течение нескольких последующих лет работал на различных руководящих должностях в администрации города.

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Ева Китаева