Экс-глава донского минтранса Кушнарев не смог обжаловать свой арест

Подозреваемый в коррупции и незаконном хранении оружия бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев не смог выйти из СИЗО. По информации издания RostovGazeta, полученной в Кировском районном суде, экс-заместитель губернатора в начале декабря попытался обжаловать решение о заключении его под стражу, однако апелляция Ростовского областного суда оставила его в изоляторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Напомним, Виталия Кушнарева задержали в ноябре прошлого года, уличив в получении взятки почти в 27 млн руб. Кроме того, при обыске у него дома обнаружили золотой пистолет, разрешения на который на тот момент министр транспорта не имел. Спустя несколько дней врио губернатора Юрий Слюсарь освободил Кушнарева от занимаемой должности.

Срок заключения фигуранта под стражей истекает 24 января, однако ходатайство о продлении ареста не поступало — сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Дмитрий Ковалевский