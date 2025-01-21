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Сроки реконструкции кинотеатра «Юбилейный» в Ростове сдвинули на 2027 год

Разрешение на строительство кинотеатра «Юбилейный» в Ростове продлили до 27 ноября 2027 года. Об этом сообщает издание «Город N».

Фото: «Ъ-Ростов»

Фото: «Ъ-Ростов»

Договор о реконструкции кинотеатра на ул. Сержантова в Первомайском районе города ООО «Солнечный круг» и Департамента имущественных и земельных отношений Ростова заключили в 2013 году. Тогда же участники сделки учредили АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», которое должно было заняться ремонтом. Завершить работы планировали в 2016 году, однако сроки неоднократно срывались.

В 2021 году ДИЗО вышел из сделки, продав свою четверть акций «Юбилейного» Анастасии Вороновой. А уже в 2022 году стало известно, что то же самое сделал «Солнечный круг», посчитав проект финансово нерентабельным. Несмотря на это, администрация Ростова уже неоднократно подавала в суд в попытках взыскать неустойку с ООО за срыв сроков ремонта.

Дмитрий Ковалевский

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