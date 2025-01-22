На Wildberries запустили витрину с донскими товарами

На Wildberries появилась витрина с продукцией от производителей Ростовской области. В настоящее время на ней представлено около 1,3 тыс. товаров. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на федерального куратора совместного проекта маркетплейса и «ОПОРА-СТАРТ» Яну Гомжину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Витрина запущена под названием «Сделано в Ростовской области». Она расположена в разделе с товарами «Сделано в России», который был создан в декабре 2024 года.

По словам Яны Гомжиной, цель создания витрины — поддержка местных товаропроизводителей. Этот инструмент будет способствовать увеличению роста продаж, узнаваемости бренда не только в рамках региона, но и по России в целом.

Анастасия Казуков