В Центробанке назвали причины подорожания продуктов в Ростовской области

В декабре цены на продукты в Ростовской области увеличились почти на 12,5%. Рост цен ускорился — в ноябре он составлял только 10,7%. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Центрального банка России.

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По данным ЦБ, мясо подорожало из-за увеличения затрат производителей на корма, энергоресурсы и логистику. Также предприятия вынуждены увеличивать расходы на оплату труда персонала в условиях нехватки кадров. Подорожание рыбной продукции в ЦБ объясняют снижением объема вылова и переработки рыбы в стране.

Импортные овощи, в частности, огурцы и помидоры, дорожают из-за ослабления рубля.

У производителей молочных продуктов растут издержки на сырье изза повышения мировых цен на молочные жиры. На стоимость творога и сливочного масла влияет еще и сокращение их производства на Дону.

Шоколад и шоколадные конфеты становятся дороже из-за повышения мировых цен на какао-бобы, говорится в сообщении.

Кристина Федичкина