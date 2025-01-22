Конкурс на расширение кладбища «Ростовское» остановили по жалобе участника

ФАС приостановил определение победителя тендера на строительство второй очереди кладбища «Ростовское». Причиной стала жалоба одного из участников конкурса — следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Геос» потребовало пересмотреть результаты аукциона, поскольку Управление капремонта и строительства города — по мнению представителей компании — не учло часть предыдущих ее работ. Так, заказчик посчитал не стоящими внимания работы по ликвидации полигонов ТКО, так как эти сделки не были связаны со строительством. «Гелиос» в тексте жалобы отмечает, что на месте свалок возводились КПП.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что начальная цена контракта на расширение «Ростовского» кладбища составляет почти 1,9 млрд руб. При этом, первая очередь погоста уже заполнена более чем на 98%.

Дмитрий Ковалевский