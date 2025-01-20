Заседания гордумы Ростова открыли для граждан и СМИ

Заседания городской думы Ростова открыли для всех желающих по решению суда. Об этом сообщает портал парламента донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Суд признал недействительным один из пунктов регламента думы, согласно которому присутствовать при законотворчестве горожане, представители общественных организаций, госорганов и СМИ могут только с одобрения депутатов. С 14 января для того, чтобы посетить заседание, не нужно будет получать разрешения.

Инициатором разбирательства стал парламентарий Госдумы Евгений Бессонов. Иск в суд направила прокуратура.

Ближайшие заседание Ростовской гордумы состоится 28 января. На нем могут обсудить отставку главы администрации города Алексея Логвиненко.

Дмитрий Ковалевский