Курировать вывоз мусора в Ростовской области будет ООО «ЭкоЦентр»

Временным регоператором по вывозу отходов в 20 муниципалитетах Ростовской области назначено ООО «ЭкоЦентр». Такое решение приняли в министерстве ЖКХ региона — информирует пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

С 1 февраля компания станет курировать вывоз мусора в Гуково, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Шахтах, а также в 14 районах области. «ЭкоЦентр» сохранит за собой этот статус до тех пор, пока власти не выберут регоператора на конкурсной основе.

Прежний регоператор «Экострой-Дон» лишился лицензии на вывоз мусора в конце прошлого года. Правительство подало иск в суд о расторжении контракта с компанией в ноябре прошлого года, когда на жалобы граждан обратил внимание врио губернатора Юрий Слюсарь. Несмотря на то, что «Экострой-Дон» уже получил шесть предупреждений от министерства ЖКХ, оператор выполнял работу некачественно: не соблюдал графики и оставлял кучи мусора на контейнерных площадках.

Дмитрий Ковалевский