Строительство поликлиники в Суворовском районе Ростова отложили на 2026 год

Строительство поликлиники в Суворовском микрорайоне Ростова планируют начать не раньше 2026 года. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как следует из сообщения, положительное заключение госэкспертизы на строительство поликлиники было выдано в декабре 2023 года. Стоимость строительства объекта оценивается в почти 2,5 млрд руб. Проект находится на согласовании в министерства здравоохранения России. Ранее власти сообщали, что начнут возводить объект в 2025 году, но теперь начало реализации проекта сдвинуто на 2026 год.

Сейчас в Суворовском работает одна поликлиника. В одноэтажном здании ведется прием и детей, и взрослых. Издание отмечает, что запись к терапевту заполнена на месяцы вперед, а узких специалистов в организации нет.

Кристина Федичкина