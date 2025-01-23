В Ростове отреставрировали здание пивзавода «Южная Бавария»

Историческое здание пивзавода «Южная Бавария» на пр. Буденновском, 42 в Ростове отреставрировали. Как сообщает общественная организация «МойФасад», главным изменением стал демонтаж трех надстроенных этажей, которые портили первоначальный облик объекта архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «МойФасад» Фото: «МойФасад»

Оригинальный фасад, созданный в конце XIX века, дом утратил во время пожара 2007 года. Тогда здание отремонтировали, увеличив его этажность. Несколько лет назад объекту решили вернуть оригинальный облик, работы стартовали в марте 2024 года.

Работы проводила ООО СНРПУ «Реставрация» по проекту ООО «Новая Аттика». Общественники усмотрели ряд неточностей, допущенных при реставрации. Так, по их словам, подрядчик оставил неаутентичный карниз (рудимент удаленной надстройки), неправильно изготовил элементы декора и допустил дефекты в кладке. Кроме того, в «МоемФасаде» раскритиковали контрастность покраски здания и размещенное на крыше помещение с панорамными конами.

Дмитрий Ковалевский