Верховный суд причалил к судоверфи

Как стало известно “Ъ”, неожиданная коллизия возникла в связи с уголовным делом о хищении активов крупнейшей на Камчатке Петропавловской судоверфи стоимостью почти 790 млн руб. В то время как над обвиняемыми в этом преступлении идет процесс, ряд фирм и предпринимателей настаивают, что имеют право на уже возвращенное законному владельцу имущество предприятия, поскольку являлись его добросовестными приобретателями. Часть земельных участков верфи уже получило в собственность государство — на них начинается строительство регазификационного комплекса СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Вайнштейн / ТАСС Фото: Игорь Вайнштейн / ТАСС

Верховный суд РФ на днях принял к рассмотрению жалобы ООО «ДВ-Рыбка», ООО «ПродКам», ООО «Камрыбфлот» и индивидуальных предпринимателей Виктора Каплунова и Михаила Корстецкого. Все они считают себя добросовестными приобретателями имущества Петропавловской судоверфи, утверждая, что не знали о проблемах, которые впоследствии привели к возбуждению уголовного дела. Тем самым сложилась весьма неординарная ситуация, поскольку в самом деле говорится, что фигуранты похитили активы предприятия и перепродали их связанным с ними лицам.

Как рассказывал “Ъ”, управление Следственного комитета России по САО Москвы в 2021 году возбудило уголовное дело в отношении главы рыбодобывающей компании «Сокра» Андрея Обедина, его супруги юриста Анастасии Обединой, Павла Руденко, бывшего гендиректора АО «Комкон», а затем финансового директора предприятий господина Обедина, и директора московского ООО «ДВ-Рыбка» Татьяны Браже по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как говорится в материалах дела, в апреле 2018 года Павел Руденко, занимая должность гендиректора АО «Комкон» — владельца судоверфи, не поставив в известность единственного учредителя компании Николая Куйбиду, совместно с супругами Андреем и Анастасией Обедиными и Татьяной Браже заключили между АО и столичным ООО «ДВ-Рыбка» договор займа на 50 млн руб., а затем и дополнительное соглашение, увеличивающее и сумму займа до 70 млн руб., и процентную ставку. Затем, по данным следствия, на протяжении 2019–2020 годов было заключено еще несколько дополнительных соглашений, в результате чего общая задолженность АО «Комкон» перед ООО «ДВ-Рыбка» с учетом новых процентов возросла до 174,4 млн руб., кроме того, 35 млн руб. были оформлены в виде штрафов В сентябре 2020 года Андрей Обедин, занявший должность гендиректора АО «Комкон», говорится в деле, «в нарушение устава общества до наступления даты исполнения обязательств по договору» заключил с ООО «ДВ-Рыбка» дополнительное соглашение о предоставлении в качестве отступного по задолженности имущества судоверфи. В соглашении активы предприятия оценивались в сумму 174,4 млн руб., тогда как следствие установило, что их рыночная стоимость фактически составляет 787,88 млн руб. В результате действий фигурантов дела, говорится в материалах расследования, к столичному ООО перешло несколько десятков объектов — земельные участки, здания и причалы, многие из которых затем были перепроданы и перерегистрированы на других владельцев.

Отметим, что основанная в 1936 году Петропавловская судоремонтная верфь (ПСРВ) долгое время являлась стратегическим объектом судостроительной отрасли Дальнего Востока. В 2014 году была признана банкротом. В 2018 году ПСРВ за сумму около полумиллиарда рублей выкупил на торгах Николай Куйбида.

Фигуранты уголовного дела вину не признают и настаивают, что все сделки были добросовестными, а стоимость активов судоверфи соответствовала долгу «Комкона» перед «ДВ-Рыбка».

Уголовное дело было передано на рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд, по данным “Ъ”, на середину февраля запланированы прения сторон.

Тем временем в арбитражных судах потерпевшему по уголовному делу Николаю Куйбиде удалось добиться сначала признания недействительными дополнительных соглашений к договору денежного займа и соглашения об отступном, а затем и возврата активов судоверфи. По первому решению Верховный суд РФ отказал в рассмотрении жалоб, а кассационные жалобы на второе, поданные «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», принял.

«Складывается парадоксальная ситуация: человека могут признать мошенником и назначить ему наказание, а тем временем арбитражное дело вернут на новое рассмотрение, и суд отдаст доверенным лицам осужденного похищенное имущество, и он сможет им вновь пользоваться, даже если, предположим, отсидит срок. Это может породить повсеместную порочную практику» — так прокомментировал “Ъ” сложившуюся ситуацию Николай Куйбида. По его словам, в материалах уголовного дела, рассматриваемого в суде, имеются распечатки переговоров директора московского ООО «ДВ-Рыбка» Татьяны Браже, из которых однозначно следует, что покупатели активов судоверфи, которые настаивают на том, что являлись добросовестными приобретателями, были связаны с фигурантами дела. «Налицо аффилированность как самой Браже, так и приобретателей объектов предприятия с обвиняемым в мошенничестве Обединым,— добавил господин Куйбида.— Мы подали в Верховный суд ходатайство о приостановлении производства по жалобам до вынесения приговора по уголовному делу. Дело в том, что на процессе устанавливаются обстоятельства и факты, которые могут иметь существенное значение при рассмотрении кассационных жалоб».

Отметим, что пока идут уголовное и арбитражное разбирательства, часть объектов активов судоверфи поступила в собственность государства. Между региональным министерством имущественных и земельных отношений и собственниками верфи в декабре 2023 года было подписано соглашение об изъятии земельных участков для государственных нужд Камчатского края. Стоимость соглашения — около 105 млн руб. На полученной краем территории планируется возвести регазификационный комплекс СПГ. Морскую часть проекта реализует ПАО НОВАТЭК, наземную — ООО «Запсибгазпром-Газификация». Поэтому от решения Верховного суда в определенной степени может зависеть и ход реализации проекта.

Александр Александров