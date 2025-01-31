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«Прибыль любой ценой — уже не успех, а проблема»

Экспертное мнение

В настоящее время социальная ориентированность бизнесменов и их благотворительные инициативы становятся все более заметными факторами при оценке их деятельности со стороны как сотрудников, так и общества в целом. О причинах роста популярности социальных инвестиций среди предпринимателей, соблюдении баланса бизнес-задач компании и общественной пользы, а также о собственных благотворительных проектах и философии ведения бизнеса в интервью корреспонденту Business Guide рассказал предприниматель Михаил Скигин.

Фото: из личного архива Михаила Скигина

Фото: из личного архива Михаила Скигина

BUSINESS GUIDE: Насколько, по вашему мнению, тема корпоративной социальной ответственности (КСО) сегодня актуальна для России? Много ли компаний в нашей стране идет по этому пути?

МИХАИЛ СКИГИН: Россия сейчас находится на пути поиска самоидентификации. На долю предпринимателей, а особенно на крупные корпорации, выпадает большая ответственность: они могут либо помогать развитию КСО, либо тормозить этот процесс. Хороший тому пример — девелопмент анимационной среды. Сегодня российская мультипликация адаптируется под реалии современного мира. Так, на Новый год мы с детьми посмотрели фильмы «Чебурашка», который был профинансирован компанией «Сбер», и «Умка», чьим спонсором выступила «Роснефть». Тронуло, сколько тепла, добра и ценностей смогли сохранить создатели мультфильмов и передать зрителю. Для бизнеса это становится и вызовом, и новой эпохой социальной ответственности.

BG: В чем причина происходящих изменений в сознании бизнесменов?

М. С.: С моей точки зрения, мы стоим на пороге смены экономического строя. Деньги больше не конечная и единственная цель, они не являются измерением успеха. К тому же скорость изменения мира постоянно увеличивается. Есть точка зрения с опорой на резонанс Шумана о частоте колебаний между поверхностью Земли и ионосферой, что за последние 50 лет продолжительность суток уменьшилась до 16 часов. Человек 24 часа проживает как 16, а успеть ему надо, как за все 24 часа. И только в этом вопросе я придерживаюсь теории Дарвина о том, что выживает тот, кто быстрее всего адаптируется. Возраст перестает иметь значение. А вот адаптивные навыки человека дают ему возможность выжить в скоростном конкурентном мире. Происходит и кардинальная смена парадигмы межличностных отношений — в бизнесе, семье или обществе. Когда теряешь опоры и доминанты.

BG: Как гармонично интегрировать бизнес-задачи компании и общественную пользу? Отделимы ли сегодня коммерческие цели от социальной ответственности бизнеса?

М. С.: Для меня ответ очевиден. Есть направления в бизнесе, где главная задача — общественная польза. Например, в моем бизнесе WowBikes чем больше людей будут ездить на велосипедах, тем больше пользы и здоровья для отдельного человека и окружающей среды в целом. Другой мой проект — ресторан «Ботаника» в Санкт-Петербурге — про здоровое питание, ведь чем больше людей придерживается правильного питания и здорового рациона, тем лучше. Но бывают проекты, где общественная польза не настолько явственна и оценима. И здесь уже ответственность лежит на самих владельцах компаний. Если они видят, что их бизнес должен процветать и укрепляться, то нужно задумываться о лояльности со стороны не только сотрудников, клиентов и партнеров, но и широкой аудитории. Скажу так: прибыль любой ценой — уже не успех, а проблема. Сам по себе назрел запрос на «валюту добра», когда бизнес популяризирует социально ориентированные проекты другого уровня, времени и накопительного эффекта.

BG: Как предприниматель может помочь своему бизнесу стать более экологичным и инклюзивным?

М. С.: Все стало неразрывно. Бизнес сам заботится о сотрудниках, их семьях, обществе, окружающей среде, переходя на щадящее и энергосберегающее производство, «зеленые» стандарты, отчисляя «десятину» на реставрацию, помощь, попечительство, а также формируя собственные институты и программы обучения.

BG: Расскажите о вашей философии ведения бизнеса. В чем ее особенность?

М. С.: Каждый владелец бизнеса несет и поддерживает ту философию, которая полностью соответствует его личности. Здравый смысл и эмпатия — эти два компонента обязательно нужно включать в любом вопросе.

У меня коллегиальная модель управления, когда я выслушиваю экспертное мнение высококвалифицированного специалиста, и уже принимаю решение с учетом профессиональной оценки коллег. Можно сказать, что это принципы бирюзовой организации, когда засчитывается голос каждого члена команды, независимо от должности — занимается ли он развитием продукта, закупками или операционной деятельностью. В таких командах отсутствует жесткая иерархия, порождающая нездоровую конкуренцию и фактор страха за сделанную ошибку. Каждый сотрудник имеет право на свою ошибку, именно так он обретает опыт и растет как профессионал.

В России можно построить бирюзовую организацию, примеры уже есть, когда менеджмент создает условия для самоактуализации сотрудника и окружает себя людьми, которые не подведут при первой возможности. Только при обоюдном уважении работодателя и работника сотрудник может напрямую обратиться к владельцам-акционерам. Считаю, что сегодня это крайне живучий подход.

BG: Какие образовательные и социальные проекты вы сегодня поддерживаете?

М. С.: Последние несколько лет я анализирую свои проекты. Есть коммерческие, есть благотворительные и проекты с социальным воздействием и смешанным типом финансирования. В 2024 году мы с большим успехом провели кинолагерь «Перезагрузка» в Суздале для молодых документалистов, где я смог поделиться опытом продюсера в рамках кинокомпании «Два капитана». Лагерь прошел при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Для участников была подготовлена образовательная программа. Эксперты рассказывали о создании и продвижении фильмов, работе с фестивалями и платформами, российским прокатом и международным продвижением кино. Очень зрелищно получилось. Молодежь загорелась документалистикой.

Особый проект для меня — «Пища жизни» в Санкт-Петербурге. Это единственная в России волонтерская неправительственная организация по обеспечению людей питанием в условиях чрезвычайных ситуаций. Наконец открылось первое кафе в Транспортном переулке.

Я вижу, насколько важно бизнесу создавать образовательные и социальные проекты, которые смогут просуществовать хотя бы одно поколение. А это не про быстро уходящие тренды, длина волны которых 3–5 лет; поколение — это минимум 20 лет. Если проект создается с таким запасом, то мы можем говорить, что связь времен будет.

BG: Какой объем средств вы направляете на благотворительные проекты?

М. С.: Средства — это не только деньги, но и время. Могу точно сказать, что сегодня на благотворительность я отправляю столько, сколько могу. Конечно, всегда хочется больше. Знаете, для кого-то, допустим, рубль — это много, а для кого-то десятки миллионов — это мало.

BG: На какие результаты вы рассчитываете в будущем?

М. С.: Мы всего лишь соавторы в этой жизни. Главный автор — Бог. Поэтому не стоит загадывать и прогнозировать. Со своей стороны, конечно, я буду прикладывать всевозможные усилия, чтобы результаты оправдали ожидания. Моя философия с раннего возраста заключалась в том, чтобы пытаться максимально честно ответить самому себе: что ты хочешь оставить после себя?

У меня пятеро детей, и для нас это не праздный вопрос. Кто-то размышляет так: «После меня хоть потоп». Кто-то оставляет все своей семье, а кто-то создает механизмы, чтобы мир стал хоть чуть-чуть лучше. Прекрасный пример — купец Алексей Викулович Морозов, которому отец — купец первой гильдии — завещал 600 тыс. рублей, которые он должен был потратить на благотворительность в течение четырех лет. Какое место Алексей Морозов занимал в «списке Forbes» своего времени, не имеет значения. А вот Морозовскую больницу, которая названа в честь отца мецената — Викулы Елисеевича,— знают все. Не это ли результат?

BG: Поделитесь планами новых проектов в этом году. Каковы ваши приоритеты?

М. С.: У меня более десятка проектов разного статуса: коммерческие, благотворительные, смешанные. И все эти проекты партнерские: где-то я — старший партнер, где-то — инвестор или акционер. Я только сейчас осознаю, насколько важны корни и все, что они связывают — от культуры до веры. Поэтому буду двигаться в этом направлении — сохранения и передачи потомкам культурного кода страны и ее людей, веры и понимания наших корней.

В России Михаил Скигин развивает кинокомпанию документальных фильмов «Два капитана», вегетарианское кафе «Ботаника» в Санкт-Петербурге, сеть велосипедных салонов WowBikes. В числе его социально ориентированных проектов — детский фонд Sattva, фонд «Пища жизни», реставрация дома Брюллова, ряд попечительских проектов по реконструкции памятников и сохранению культурного кода российской архитектуры. Михаил Скигин принимал участие в работе над книгой «Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019–2024. Центральный район».

Мария Петрова

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