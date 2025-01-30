«Значительная часть мигрантов изначально поставлена в ситуацию, когда они вынуждены нарушать закон»

В этом году одной из главных задач для российского правительства в части стабилизации ситуации на российском рынке труда станет решение проблемы трудовой миграции. Как сделать ее полностью легальной, при этом не потеряв в привлекательности как страна—импортер рабочей силы? Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов предлагает начать решение этой проблемы с реформы миграционного учета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одна из основных проблем законодательства в сфере миграции в РФ сейчас — наличие в нем требования об обязательной регистрации иностранных граждан по месту фактического проживания. Вообще, регистрация иностранных граждан на территории страны пребывания — это наследие Советского Союза. В то время все жители союзных стран перемещались по стране свободно, а вот иностранные граждане могли делать то же самое только по визе. Для ее оформления была необходима принимающая сторона — житель СССР. Чтобы иностранец мог приехать сюда не в составе группы туристов, это было обязательным условием. Принимающая сторона должна была подать заявление в ОВИР, а по приезде — зарегистрировать иностранца по адресу своей квартиры.

СССР уже давно распался, а норма живет с нами до сих пор. При этом в других странах, даже тех, которые активно принимают мигрантов, такого механизма нет, и это им никак не мешает.

Тем не менее сейчас иностранный гражданин, приезжая на законных основаниях в РФ, в безвизовом порядке или по визе, должен в течение определенного время быть поставлен на миграционный учет, или, как говорят в народе, «сделать регистрацию». Абсурд ситуации в том, что сам иностранный гражданин не может встать на миграционный учет — это делает принимающая сторона: хозяин квартиры, где он живет, или администрация общежития.

До 2017 года регистрация была также возможна по месту работы — и это было удобно и работодателю, и самому иностранцу, и властям. Если он по каким-то причинам был нужен властям, его могли найти по этому адресу регистрации. Но перед чемпионатом мира по футболу на фоне усиления мер безопасности эту возможность для мигрантов отменили, и регистрация стала возможна только по месту фактического проживания.

В результате мигранты оказались в сложном положении, потому что регистрировать их в своем жилье собственники, которые его сдают, не спешат. Самые частые причины отказов — непонимание людьми юридических тонкостей этого процесса и страх перед властями. Многим кажется, что регистрация равна прописке, а прописывать в свое жилье чужого человека, естественно, никто не готов. Кроме того, многие сдают жилье мигрантам, не оформляя с ними договора аренды и не платя со своего дохода налогов, и опасаются того, что, если в такой ситуации они их зарегистрируют, информация о незаконной аренде станет автоматически известна властям и с них потребуют налоги, согласно закону.

Поэтому значительная часть мигрантов изначально поставлена в ситуацию, когда они вынуждены нарушать закон и покупать регистрацию у посредников. Но, приобретая такие документы, мигрант все равно остается нарушителем, потому что закон строго требует от иностранного гражданина проживать по месту регистрации. При проверке такому мигранту оформляют протокол, и его ждут выдворение из страны и последующий запрет на въезд в Россию на пять лет.

Данная ситуация создает целый перечень серьезных проблем и угроз. Во-первых, посредники путем сложных коррупционных схем оформляют иностранным гражданам необходимые документы, зарабатывая на этом баснословные деньги, которые я лично считаю основной угрозой в текущей ситуации. Черный рынок этих услуг в среднем оценивается в 30–50 млрд руб., а теперь давайте вспомним, за какую сумму был совершен бесчеловечный теракт в «Крокусе»…

Во-вторых, каждый год российский рынок труда теряет тысячи рабочих рук, которые ему сейчас особенно нужны. Ведь на российском рынке труда исторически низкий показатель безработицы — всего 2,6% — и работников не хватает практически на любом предприятии любого сектора экономики.

В-третьих, приезжающие сюда мигранты часто рассчитывают, что в РФ работают адекватные реальности правовые нормы, что тут нет ненужной бюрократии. Однако, столкнувшись с действительностью, они понимают, что были неправы, и могут выбрать иную страну в качестве следующего места работы. В результате Россия теряет свои позиции как страна—импортер рабочей силы, а ведь конкуренция на глобальном рынке труда сейчас будет только расти. Жителей стран бывшего СССР сейчас готовы видеть и в Турции, и в Арабских Эмиратах, и в Дубае.

Чтобы исправить эту ситуацию, можно использовать современные цифровые механизмы. Например, мигранты могли бы по приезде в РФ ставить себе в телефон специальное приложение, с помощью которого они могли бы добровольно передавать властям данные о месте своего нахождения. Если человек указал определенное место адресом своего проживания и за определенный срок так и не появился, то его можно признать нарушителем. Если же такой проблемы нет — он законопослушный иностранный работник.

Более того, похожее предложение сформулировано в концепции, написанной по поручению президента РФ, от 6 марта 2020 года №Пр-469, однако соответствующий закон, который бы детально регламентировал эту процедуру, с тех пор так и не появился. А он нужен, потому что только в таком случае мы сможем эффективно решить проблему, которая уже давно мешает иностранным работникам приезжать в РФ и работать тут на законных основаниях.