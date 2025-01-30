Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Значительная часть мигрантов изначально поставлена в ситуацию, когда они вынуждены нарушать закон»

Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов — о проблемах регистрации иностранных работников

В этом году одной из главных задач для российского правительства в части стабилизации ситуации на российском рынке труда станет решение проблемы трудовой миграции. Как сделать ее полностью легальной, при этом не потеряв в привлекательности как страна—импортер рабочей силы? Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов предлагает начать решение этой проблемы с реформы миграционного учета.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одна из основных проблем законодательства в сфере миграции в РФ сейчас — наличие в нем требования об обязательной регистрации иностранных граждан по месту фактического проживания. Вообще, регистрация иностранных граждан на территории страны пребывания — это наследие Советского Союза. В то время все жители союзных стран перемещались по стране свободно, а вот иностранные граждане могли делать то же самое только по визе. Для ее оформления была необходима принимающая сторона — житель СССР. Чтобы иностранец мог приехать сюда не в составе группы туристов, это было обязательным условием. Принимающая сторона должна была подать заявление в ОВИР, а по приезде — зарегистрировать иностранца по адресу своей квартиры.

СССР уже давно распался, а норма живет с нами до сих пор. При этом в других странах, даже тех, которые активно принимают мигрантов, такого механизма нет, и это им никак не мешает.

Тем не менее сейчас иностранный гражданин, приезжая на законных основаниях в РФ, в безвизовом порядке или по визе, должен в течение определенного время быть поставлен на миграционный учет, или, как говорят в народе, «сделать регистрацию». Абсурд ситуации в том, что сам иностранный гражданин не может встать на миграционный учет — это делает принимающая сторона: хозяин квартиры, где он живет, или администрация общежития.

До 2017 года регистрация была также возможна по месту работы — и это было удобно и работодателю, и самому иностранцу, и властям. Если он по каким-то причинам был нужен властям, его могли найти по этому адресу регистрации. Но перед чемпионатом мира по футболу на фоне усиления мер безопасности эту возможность для мигрантов отменили, и регистрация стала возможна только по месту фактического проживания.

В результате мигранты оказались в сложном положении, потому что регистрировать их в своем жилье собственники, которые его сдают, не спешат. Самые частые причины отказов — непонимание людьми юридических тонкостей этого процесса и страх перед властями. Многим кажется, что регистрация равна прописке, а прописывать в свое жилье чужого человека, естественно, никто не готов. Кроме того, многие сдают жилье мигрантам, не оформляя с ними договора аренды и не платя со своего дохода налогов, и опасаются того, что, если в такой ситуации они их зарегистрируют, информация о незаконной аренде станет автоматически известна властям и с них потребуют налоги, согласно закону.

Поэтому значительная часть мигрантов изначально поставлена в ситуацию, когда они вынуждены нарушать закон и покупать регистрацию у посредников. Но, приобретая такие документы, мигрант все равно остается нарушителем, потому что закон строго требует от иностранного гражданина проживать по месту регистрации. При проверке такому мигранту оформляют протокол, и его ждут выдворение из страны и последующий запрет на въезд в Россию на пять лет.

Данная ситуация создает целый перечень серьезных проблем и угроз. Во-первых, посредники путем сложных коррупционных схем оформляют иностранным гражданам необходимые документы, зарабатывая на этом баснословные деньги, которые я лично считаю основной угрозой в текущей ситуации. Черный рынок этих услуг в среднем оценивается в 30–50 млрд руб., а теперь давайте вспомним, за какую сумму был совершен бесчеловечный теракт в «Крокусе»…

Во-вторых, каждый год российский рынок труда теряет тысячи рабочих рук, которые ему сейчас особенно нужны. Ведь на российском рынке труда исторически низкий показатель безработицы — всего 2,6% — и работников не хватает практически на любом предприятии любого сектора экономики.

В-третьих, приезжающие сюда мигранты часто рассчитывают, что в РФ работают адекватные реальности правовые нормы, что тут нет ненужной бюрократии. Однако, столкнувшись с действительностью, они понимают, что были неправы, и могут выбрать иную страну в качестве следующего места работы. В результате Россия теряет свои позиции как страна—импортер рабочей силы, а ведь конкуренция на глобальном рынке труда сейчас будет только расти. Жителей стран бывшего СССР сейчас готовы видеть и в Турции, и в Арабских Эмиратах, и в Дубае.

Чтобы исправить эту ситуацию, можно использовать современные цифровые механизмы. Например, мигранты могли бы по приезде в РФ ставить себе в телефон специальное приложение, с помощью которого они могли бы добровольно передавать властям данные о месте своего нахождения. Если человек указал определенное место адресом своего проживания и за определенный срок так и не появился, то его можно признать нарушителем. Если же такой проблемы нет — он законопослушный иностранный работник.

Более того, похожее предложение сформулировано в концепции, написанной по поручению президента РФ, от 6 марта 2020 года №Пр-469, однако соответствующий закон, который бы детально регламентировал эту процедуру, с тех пор так и не появился. А он нужен, потому что только в таком случае мы сможем эффективно решить проблему, которая уже давно мешает иностранным работникам приезжать в РФ и работать тут на законных основаниях.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...