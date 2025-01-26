Меликов попросил МВД и СКР разобраться в деле о пытках дагестанца в отделе полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело о пытках выходца из республики в отделе полиции в Подмосковье. Речь идет о деле Магомеда Магомедова, задержанного 20 января по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По сообщению Магомедова, после того как он был доставлен в отделение полиции, трое сотрудников изнасиловали его черенком швабры, нанося удары шокером по его конечностям. После этого Магомедов обратился к адвокатам, а также вызвал скорую, чтобы засвидетельствовать побои, сообщал медиапроект Baza.

По данным «Ъ», следственные органы ГСУ СКР по Московской области в связи с обращением адвоката потерпевшего проводят доследственную проверку. Источник в ведомстве сообщил «Ъ», что по ее результатам будет принято процессуальное решение. Уголовное дело, очевидно, возбудят по ч. 4 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением пыток).

Сергей Меликов заявил, что дело требует самого пристального внимания. По его словам, избыточное внимание к уроженцам Северного Кавказа становится предметом для разжигания межнациональной розни и ненависти. «Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль»,— заключил господин Меликов.