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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:56

Меликов попросил МВД и СКР разобраться в деле о пытках дагестанца в отделе полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело о пытках выходца из республики в отделе полиции в Подмосковье. Речь идет о деле Магомеда Магомедова, задержанного 20 января по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.

Сергей Меликов

Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По сообщению Магомедова, после того как он был доставлен в отделение полиции, трое сотрудников изнасиловали его черенком швабры, нанося удары шокером по его конечностям. После этого Магомедов обратился к адвокатам, а также вызвал скорую, чтобы засвидетельствовать побои, сообщал медиапроект Baza.

По данным «Ъ», следственные органы ГСУ СКР по Московской области в связи с обращением адвоката потерпевшего проводят доследственную проверку. Источник в ведомстве сообщил «Ъ», что по ее результатам будет принято процессуальное решение. Уголовное дело, очевидно, возбудят по ч. 4 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением пыток).

Сергей Меликов заявил, что дело требует самого пристального внимания. По его словам, избыточное внимание к уроженцам Северного Кавказа становится предметом для разжигания межнациональной розни и ненависти. «Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль»,— заключил господин Меликов.

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