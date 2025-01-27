О чем жалеют миллионеры

Британская консалтинговая компания deVere Group опросила более 200 состоятельных инвесторов, чтобы выяснить наиболее распространенные просчеты, о которых они сожалеют больше всего. Речь идет об ошибках поведенческого и психологического характера, которые, в свою очередь, могут влиять на принятие неверных инвестиционных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Три черных коня

В рамках исследования deVere Group опросила 230 состоятельных физических лиц с инвестактивами на сумму от $1,5 млн. Авторы полагают, что негативный опыт миллионеров может предостеречь от повторения ошибок не только начинающих, но и уже опытных инвесторов.

Самой частой ошибкой, в которой признались миллионеры (44% опрошенных), стало то, что они слишком долго держали свои активы в свободных денежных средствах либо размещали в наличных деньгах слишком большую долю своих активов. Такое поведение инвесторы объяснили своей верой в то, что хранение средств в наличных даст максимальный уровень безопасности для активов, особенно в периоды рыночной нестабильности. Однако со временем многие инвесторы осознали, что это было просчетом.

«Конечно, у наличных должна быть определенная доля в инвестпортфеле,— отмечает глава deVere Group Найджел Грин.— Однако, если слишком сильно полагаться на наличные, это может стать одним из главных разочарований. Чрезмерная доля активов в наличных со временем сокращает стоимость инвестпортфеля из-за инфляции, ведь наличные сами по себе не дают никакой прибыли и не позволяют инвесторам воспользоваться всеми преимуществами размещения средств в других активах, таких как ценные бумаги, недвижимость и другие сферы, для потенциального роста. Вместо того чтобы всегда придерживаться императива “наличные правят миром”, инвесторам нужно признать, что реальный рост состояния происходит благодаря размещению свободных денежных средств среди целого ряда разнообразных активов, приносящих доход».

Вторая по частоте упоминания ошибка миллионеров свойственна и многим обычным людям. Речь идет о принятии решений под влиянием эмоций. 31% опрошенных миллионеров заявили, что позволяли своим эмоциям влиять на принятие инвестиционных решений. Среди наиболее распространенных эмоций они назвали страх, жадность и желание быть как все. Именно это нередко приводило к панической распродаже акций либо покупке активов на пике спроса. «Рынок вознаграждает тех, кто остается объективным и дисциплинированным,— полагает глава deVere Group Найджел Грин.— Инвестиции на эмоциях редко приводят к ощутимым прибылям. Вот почему сложно переоценить советы от инвестиционных профессионалов — они дают нужный градус критичности и позволяют объективнее взглянуть на ситуацию. Финансовая стратегия, разработанная при участии профессиональных экспертов и основанная на достижении долгосрочных целей, позволяет снизить воздействие эмоциональных порывов и избежать классической инвестиционной ловушки “покупай на подъеме, продавай на спаде”».

Третьей по распространенности ошибкой, о которой сожалеют инвесторы-миллионеры, является чрезмерная сосредоточенность на исторической доходности того или иного актива. 21% опрошенных заявили, что принимали неудачные инвестиционные решения, основываясь исключительно на прошлых показателях того или иного актива, полагая, что это является гарантией успеха и в будущем. «Классическое правило инвестора гласит: прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов,— отмечает Найджел Грин.— Рынки развиваются стремительно, и стратегии, которые работали еще десять лет назад или даже в прошлом году, могут уже не приносить таких же положительных результатов. Самыми успешными инвесторами являются те, кто адекватно оценивает текущую обстановку, получая возможность предвидеть, что произойдет потом».

Впрочем, эти три ошибки стали не единственными, в которых признались миллионеры. Нередко упоминались такие просчеты, как недостаточная диверсификация портфеля активов, инвестирование без четкого плана, отсутствие поставленных целей при вложении в тот или иной актив и т. п. «Такие ошибки часто встречаются не только у состоятельных людей — эти ошибки универсальны. Являетесь ли вы миллионером либо только начинаете свое инвестиционное путешествие, основные правила всегда одни и те же: не сидите долго в кэше, держите эмоции под контролем и старайтесь смотреть вперед, а не назад,— отмечают авторы исследования.— Финансовый успех заключается в том, чтобы не допустить ошибок, именно это и является главным достижением».

Учиться и не бояться

Впрочем, круг миллионеров не ограничивается одними инвесторами. Люди, которые создали с нуля небольшой бизнес и стали миллионерами, тоже не стесняются признаваться в своих ошибках. Основатель и глава маркетингового агентства Z-Branding Крейг Клееман сравнивает начало собственного бизнеса и его дальнейшее построение с выпечкой торта. «Только вы являетесь шеф-поваром, но многие ингредиенты неизвестны, а рецепт постоянно меняется»,— отмечает бизнесмен, который призывает не бояться совершать ошибки. С ним соглашается и другой предприниматель — Асиф Бакс, создавший в Канаде небольшую компанию по ремонту и наладке систем отопления и водоснабжения Comfort Union, которая впоследствии достигла миллионной оценки инвесторов. «Я боялся потерпеть крах и долгое время никак не мог решиться начать бизнес,— признается Асиф Бакс.— Поэтому я ждал целых шесть лет, прежде чем основал свою компанию».

36-летняя американка Тесс Вейрсмит является основательницей финансово-консалтинговой компании Wealth with Tess. Говоря о своих ошибках в инвестициях, она признается, что «нередко не замечала “красных флагов” из-за недостаточных знаний о работе финансовых рынков». «Сложно распознать потенциальные угрозы, если не обладаешь хотя бы базовыми знаниями в области инвестиций,— говорит Тесс Вейрсмит, чей инвестпортфель сейчас перевалил за $1 млн.— Когда я говорю о базовых знаниях, я говорю о прохождении хотя бы одного образовательного курса или прочтении хотя бы нескольких обучающих книг. Необязательно быть кандидатом наук или дипломированным биржевым аналитиком. Но я действительно часто не замечала “красных флагов”, потому что с тогдашним уровнем знаний я бы их и не смогла заметить».

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Евгений Хвостик