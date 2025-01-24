ВТБ в 2024 году выдал петербуржцам автокредиты на сумму 37,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге банк ВТБ выдал за прошедший год более 25 тыс. автокредитов на сумму 37,5 млрд рублей, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе банка. Это более чем на 70% превышает показатели предыдущего года. Тогда было выдано 14,5 тыс. кредитов на 21,5 млрд руб.

В среднем, клиенты оформляли автозаймы на сумму 1,6 млн руб. сроком на 5,5 лет. Размер и срок кредитования остался на уровне 2023 года.

В то же время спрос на новые автомобили увеличился на 10 п.п. и превысил 70%. Петербуржцы брали средства у банка на покупку китайских и российских машин. Среди китайский брендов популярностью пользовались Changan, Chery и Haval. Лидером среди российских марок по-прежнему остается Lada, спрос на которую за год вырос на 30%.

«Результаты главным образом обеспечены повышенной активностью заемщиков в первые девять месяцев. Клиенты активно пользовались доступными условиями по кредитам для покупки новых и подержанных машин, ожидая роста цен и утильсбора»,— прокомментировала статистику заместитель начальника управления розничных продаж ВТБ Вера Тучкова.

Как писал «Ъ-СПб», в 2023 году петербуржцы оформили в ВТБ автокредиты на сумму 21,5 млрд рублей, что в 3,5 раза превысило показатели 2022 года.

Андрей Кащавцев