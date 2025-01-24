Бутусов, «Щелкунчик», «Ночь в зоопарке» и «Питомец Юрского периода»

На следующей неделе в Уфе пройдут концерты Вячеслава Бутусова, выступит оркестр CAGMO и группа Plazma. В театрах покажут балет «Щелкунчик», комедию «Отдам бывшего в хорошие руки», состоится вечер одноактных оперетт. В кино можно будет увидеть боевик «Аларум», драму «Что случилось осенью» и семейный фильм «Питомец Юрского периода. Возвращение домой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Концерты

25 января в филармонии им. Ахметова CAGMO выступит с новой музыкальной программой «Песни советских кинофильмов». Симфонический оркестр и хор исполнят уникальные аранжировки песен из легендарных кинофильмов: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Земля Санникова», «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны», «Бременские музыканты» и других.

28 января во Дворце молодежи Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» выступят с юбилейной программой «Nautilus Pompilius 40 лет». Музыканты исполнят прославленные хиты и песни, которые можно услышать не часто. Зрителям обещают погружение в музыкальную историю нескольких поколений Nautilus Pompilius. Песни рок-группы прозвучат «в актуальном сценическом прочтении», а глубина и атмосфера будут усилены высокотехнологичным мультимедийным шоу и эффектной сценографией.

В «Максимилианс» 29 января состоится концерт группы Plazma. Plazma — музыкальный коллектив из Волгограда, работающий в жанрах синти-поп, евро-поп, евродэнс и поп-рок. Роман Черницын и Макс Постельный учились вместе в школе и пели в одном детском ансамбле. Plazma одна из первых начала исполнять песни на английском языке для русскоговорящей аудитории.

В тот же день в ГКЗ «Башкортостан» пройдет концерт симфонической музыки. В программе — Симфония № 2 Сергея Рахманинова и сюита из балета «Шурале». Дирижер — Рустем Абязов.

Спектакли

В ГКЗ «Башкортостан» 26 января — «Щелкунчик» в постановке труппы Классического национального русского балета под руководством Александра Бутримовича. «Щелкунчик» — самое узнаваемое произведение во всем мире. Основные события в балете разворачиваются в канун большого и светлого праздника — Рождества. Зрители увидят Танец феи Драже, Вальс цветов и многие другие.

31 января на сцене Городского дворца культуры Московский театр комедии представит комедию «Отдам бывшего в хорошие руки». Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. После этого между героями возникает романтическая дружба. В гостях у Игоря Катя начинает подозревать, что он — маньяк и, попытавшись сбежать, ломает вставленный в замок ключ. А после в доме появляется бывшая супруга Игоря — Мари. В ролях: Иван Зайцев, Иван Пышненко, Юлия Михалкова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Михалкова

Фото: Антон Буценко, Коммерсантъ Юлия Михалкова

Фото: Антон Буценко, Коммерсантъ

В малом зале Театра оперы и балета 28 января — вечер одноактных оперетт «Муж за дверью»/«Званый вечер с итальянцами». «Муж за дверью» — о молодом повесе-композиторе, сочиняющем оперетты. Убегая от разъяренного мужа любовницы, он спасается на крыше одного из соседних домов, видит раскрытое окно, влезает через него в комнату и попадает в спальню Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника шерифа Анри Мартеля. Сюзон, разговаривавшая в спальне со своей подругой Розитой, в ужасе запирает дверь спальни, чтобы муж не увидел ее в обществе чужого мужчины, ключ падает из окна на тротуар. И тут появляется супруг. Найдя ключ на мостовой, ревнивый муж попадает в комнату суженой, где находит всю компанию.

В «Званом вечере с итальянцами» месье Шуфлери собирает гостей на богатое угощение и модных итальянских певцов. Дочь хозяина Эрнестина влюблена в бедного музыканта Бонифаса, но отец не хочет слышать о мезальянсе. Однако когда именитые певцы не приезжают на вечер, Бонифас выручает хозяина, но взамен требует руки его дочери.

Эрнестина, Бонифас и сам господин Шуфлери вполне справляются с обещанными гостям ариями, выдавая себя за приезжих артистов. А затем Шуфлери выполняет обещание, благословляя дочь на брак.

Фильмы

В кинотеатрах начался прокат французской драмы «Что случилось осенью» (режиссер — Франсуа Озон). Мишель живет в бургундской деревне, наслаждаясь тихой жизнью на пенсии. У нее есть подруга Мари-Клод, которая ждет отбывающего наказание в тюрьме сына. Однажды к Мишель приезжает дочь Валери с внуком. Валери ненавидит свою мать, а внук любит бабушку. Мишель отправляется в лес за грибами, из которых потом приготовит ужин. Грибы оказываются ядовитыми, Валери попадает в больницу, а когда выздоравливает, заявляет матери, что больше она никогда не увидит внука. Мишель в депрессии, однако в ситуацию вмешивается вышедший из тюрьмы сын Мари-Клод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Озон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Франсуа Озон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Боевик «Аларум» — о двух бывших секретных агентах Джо и Ларе. Они проводят романтический отпуск на острове, где становятся свидетелями авиакатастрофы. Среди обломков самолета — флешка с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента, Честера, который должен во что бы то ни стало убить предателей.

В ролях: Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне, Майк Колтер и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильвестр Сталлоне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сильвестр Сталлоне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Семейный фильм «Питомец Юрского периода. Возвращение домой» — о динозаврике Спайке, попавшем в наш мир из волшебного портала. Его находит съемочная группа документального фильма. Киношники планируют заработать на Спайке, но брат с сестрой, Итан и Мэдисон, намерены спасти и вернуть детеныша домой, а также защитить другой мир от людей. В ролях: Нэнси Хардинг, Крис Хойт, Брукс Райан, Софи Проктор и другие.

«Ночь в зоопарке» — мультфильм о белом кролике, проглотившем кусок упавшего метеорита и превратившимся в монстра. Кролик планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных гибриды: горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Помешать ему намерен горный лев, только что привезенный в зоопарк. Он собирает команду из оставшихся неизмененными зверей, чтобы остановить монстров. В отряд вступают волчица Грейси, пума Дэн, лемур-киноман Ксавье, капибара Фрида, старус Эш и обезьяна Феликс, прежде никогда не бывшие друзьями.

В «Артерии» в понедельник 27 января — встреча английского клуба. В среду 29 января — лекторий «И рыбку съесть…» от тренера soft skills Ришата Валитова. Вместе с аудиторией он попробует найти ответы на вопросы - Почему мы откладываем на потом? Как бороться с прокрастинацией и перестать тащить все на себе? В пятницу 31 января — кинолекторий. Смотрим и обсуждаем Жана Кокто — ключевого деятеля французской культуры ХХ века — и его главный фильм «Орфей» в рамках цикла «Это надо видеть» с кинокритиком Андреем Королевым.