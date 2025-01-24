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Коммерсантъ FM
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Число клиентов Т-Банка увеличилось на 18% в 2024 году

Общее число пользователей экосистемы Т-Банка в 2024 году увеличилось на 18% и достигло на конец декабря почти 48 млн человек.

«Мы уже обслуживаем половину трудоспособного населения России, при этом сохраняя высокие темпы роста клиентской базы»,— говорится в пресс-релизе «Т-Технологии».

Согласно информации банка, число активных пользователей экосистемы выросло за год на 16%, составив 32,4 млн. На 33% вырос также общий объем покупок, осуществляемых через Т-банк,— 9 трлн руб. Средства клиентов на счетах в Т-Банке увеличились на 89% и составили 3,1 трлн руб.

Прибыль Т-Банка за прошедшие 12 месяцев достигла 61 млрд. руб., увеличившись на 31%. Общий капитал банка к концу прошлого года составил 310 млрд руб.

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