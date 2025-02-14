Сегодня исполняется 72 года руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергею Миронову

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко:

— Дорогой Сергей Михайлович! Мы знакомы уже больше 45 лет, со времени учебы в Ленинградском горном институте. Десантник, отслуживший в Советской армии, студент, ученый-геофизик, руководитель аэропартии в Монголии и, наконец, политик. На всех высоких государственных постах ты всегда с честью нес высокое звание горняка-петербуржца, не прогибался под жизненными трудностями и никогда не забывал альма-матер. В музее вуза есть найденные тобой редкие минералы, в библиотеке — научные труды. Твои законодательные инициативы шли на благо государства, на укрепление его суверенитета. Продление президентского срока, экология, государственное строительство — твоей энергии хватает на все, и она зажигает твоих соратников. Надеюсь, что у нас впереди еще долгие годы сотрудничества на благо страны. Здоровья и сил продолжать свое дело!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»