Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергею Миронову

Сергей Миронов

Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко:

— Дорогой Сергей Михайлович! Мы знакомы уже больше 45 лет, со времени учебы в Ленинградском горном институте. Десантник, отслуживший в Советской армии, студент, ученый-геофизик, руководитель аэропартии в Монголии и, наконец, политик. На всех высоких государственных постах ты всегда с честью нес высокое звание горняка-петербуржца, не прогибался под жизненными трудностями и никогда не забывал альма-матер. В музее вуза есть найденные тобой редкие минералы, в библиотеке — научные труды. Твои законодательные инициативы шли на благо государства, на укрепление его суверенитета. Продление президентского срока, экология, государственное строительство — твоей энергии хватает на все, и она зажигает твоих соратников. Надеюсь, что у нас впереди еще долгие годы сотрудничества на благо страны. Здоровья и сил продолжать свое дело!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...