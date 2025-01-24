Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в полуфинале Australian Open в парном разряде. Они уступили американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катерине Синяковой со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

В финале Тэйлор Таунсенд и Катерина Синякова сыграют с победительницами встречи между Се Шувэй из Тайваня и латвийкой Еленой Остапенко и канадками Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф. Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 26 января. Призовой фонд — более $59,7 млн. Действующие победительницы — Се Шувэй из Тайваня и Элизе Мертенс из Бельгии.

Мирре Андреевой 17 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. Диана Шнайдер, 20 лет, занимает 13-е место в мировом рейтинге. В парном рейтинге Шнайдер занимает 36-е место, а Андреева — 51-е. В январе они выиграли турнир в Брисбене и завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.