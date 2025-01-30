В 2025 году HR продолжает жить под лозунгом «кадры решают все», и тренды последних двух лет по-прежнему будут актуальны. Низкий уровень безработицы, превалирование спроса над предложением в ряде ключевых профессиональных областей, демографическая яма — это долгоиграющие факторы, эффект от которых будет влиять на рынок труда много лет. О том, как в результате этого растет фокус бизнеса на автоматизацию, рассказывает директор по продукту разработчика платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz Андрей Синякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по продукту разработчика платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz Андрей Синякин

Фото: Предоставлено Skillaz Директор по продукту разработчика платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz Андрей Синякин

Фото: Предоставлено Skillaz

1. Широкий охват и проникновение HR-tech. Автоматизация HR-процессов превращается в гигиеническую потребность каждого бизнеса. В ближайшие годы мы прогнозируем рост количества пользователей в сегменте малого и среднего бизнеса, особенно в регионах России. Государство активно развивает регионы, которые как раз подключаются к цифровизации и автоматизации процессов, и бизнес глобально становится более технологичным. Также в регионах расположены крупные производства, и бывают такие ситуации, когда одного и того же сотрудника нанимают в компанию три-четыре раза за один год. На развитие регионов влияет дефицит кадров, поэтому компании все чаще задумываются о повышении операционной эффективности исходя из работы с кадрами и вкладываются в удержание и развитие сотрудников.

2. Тренд на комплексные решения. При использовании большого количества разных внутренних систем снижается качество работы, а данные могут потеряться и скорость работы специалистов снижается. Поэтому мы считаем, что спрос на комплексные решения, где в одном месте собраны разные модули, будет расти. При этом пользователи не хотят искать компромиссы с качеством, поэтому лидерство будет у тех компаний, которые могут предложить несколько сильных отраслевых модулей в одном месте.

3. Тренд на работу с талантами. Бизнесы уже не могут нанимать людей так же быстро и часто, как несколько лет назад. В 2025 году проще и дешевле удерживать таланты (например, по данным hh.ru, c начала 2024 года зарплатные предложения увеличились на 35%), развивать их, работать с текучестью кадров. Соответственно, мы ожидаем рост рынка LXP-платформ (программное обеспечение для создания и управления обучающим контентом), рынка автоматизации карьеры и удержания сотрудников.

4. Применение AI. Общие тенденции рынка IT, естественно, не могут обойти HR-tech, и многие вендоры уже внедряют AI-помощников. Эта динамика будет только нарастать.

5. Хороший UX. Никто не хочет работать со сложными, неудобными интерфейсами, учить пользователей, долго запускать системы и внедрять их в бизнес. HR-системы — это про людей, и они должны нравиться пользователям, быть нативными и понятными.

6. Гибкость. Как обеспечить реактивность и качество, изменяемость и стабильность в этой системе? В этом поможет создание гибких и адаптивных инструментов, которые можно быстро адаптировать под запрос клиента без множества итераций и долгих согласований.

7. Связь HR-методологии и IT. Пользователю должно быть понятно, что и как нужно делать в системе, чтобы достичь наилучшего бизнес-результата. Только одних ATS на рынке больше 20 штук — как можно понять, какую выбрать для выполнения своих KPI? Победит продукт, который сможет приносить реальную бизнес-ценность: повышать укомплектованность, снижать текучесть, увеличивать вовлеченность и обученность людей, сокращать время подбора, улучшать процесс адаптации.