Бросок через ведро

Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговор двум уроженцам Ингушетии Сулейману Вышегурову и Вахиду Даурбекову — три года и два месяца и три года ровно. Мастеров спорта России, которые представляли Башкирию на всероссийских соревнованиях по дзюдо, признали виновными в массовой драке, которая произошла в сентябре 2023 года, с выходцами из Узбекистана. За умышленное причинение вреда здоровью, на котором настаивало гособвинение, их оправдали. Подсудимые признали вину частично. Прокуратура Башкирии пока не приняла решение о подаче апелляционного представления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера судья Орджоникидзевского райсуда Уфы Эмиль Мухаметзянов вынес приговор двум участникам массовой драки на территории оптового рынка на Садовой улице Сулейману Вышегурову и Вахиду Даурбекову. Их признали виновными в хулиганстве, совершенном с применением оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Первому подсудимому назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев, второму — в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Гособвинение запрашивало Сулейману Вышегурову наказание в виде шести лет и четырех месяцев, Вахиду Даурбекову — в виде шести лет.

По данным «Ъ-Уфа», вынося приговор Вахиду Даурбекову, суд учел, что у него двое несовершеннолетних детей.

Уроженцы Ингушетии Вахид Даурбеков и Сулейман Вышегуров — мастера спорта по дзюдо. О первом известно, что в 2014 году он занял второе место в составе сборной страны на первенстве Европы до 18 лет в весовой категории +90 кг, а в том же году — третье место на Кубке Европы. В 2022 году Сулейман Вышегуров стал победителем Всероссийских соревнований в весовой категории до 81 кг.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 25 сентября 2023 года между одним из подсудимых и его знакомым из Узбекистана, который торговал на рынке, произошел конфликт. В этот же день осужденный, вооружившись травматическим пистолетом и собрав друзей, пришел к оппоненту в мясной павильон. В итоге началась массовая драка: в ход пошли топоры, тесаки для разделки мяса, палки. Из видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной в соцсетях, видно как участники конфликта бегали друг за другом по территории рынка.

С места происшествия полицейские изъяли, в том числе девять гильз, шесть патронов, две пули, два магазина с патронами и балаклаву. К какому виду оружия предназначались патроны — не уточнялось.

Шестеро участников конфликта были госпитализированы в уфимскую больницу №13. Один из них получил огнестрельные ранения грудной клетки, левого плеча, поясничного отдела, позвоночника и правого бедра. У остальных пациентов, большинство которых граждане Узбекистана, были переломы и ушибы в области головы и рук.

Уголовное дело расследовал Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии. По предварительной версии, поводом для драки стало якобы противостояние между двумя мужчинами из-за женщины.

В суде дзюдоисты признали вину частично. Изначально им инкриминировалось также умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), но по этой статье их оправдали.

Орджоникидзевский райсуд Уфы рассматривает уголовное дело в отношении других участников драки. Им инкриминируют покушение на убийство, хулиганство и причинение вреда здоровью.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что решение о подаче апелляционного представления будет принято после изучения мотивировочной части приговора.

Адвокаты осужденных — Карина Ерошкина и Олеся Торбеева — отказались от комментариев.

Венера Хисамова