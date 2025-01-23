Не оставить «Выбора первых»
Мэрия Уфы пытается отсудить у застройщика элитную недвижимость для детей-сирот
Мэрия Уфы обратилась в арбитражный суд Башкирии с иском к ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“» об исполнении обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений в ЖК «Выбор первых». Согласно инвестпроекту, застройщик должен передать городу пять квартир, рыночная стоимость которых составляет около 70 млн рублей. Суд запретил любые регистрационные действия с квартирами на основании заявления истца о том, что спорные помещения выставлены на продажу через Avito. Ответчик никак не комментирует претензии мэрии, заседание суда назначено на 27 февраля.
Администрация Уфы, не дождавшись обещанных квартир, подала в суд на застройщика
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Арбитражный суд Башкирии назначил на 27 февраля заседание по иску администрации Уфы к ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“», которое возвело ЖК «Выбор первых» на Айской улице. Мэрия просит суд обязать застройщика передать в муниципальную собственность пять квартир в жилом комплексе — две двухкомнатные и три трехкомнатные площадью от 86,7 кв. м до 115,8 кв. м. Согласно объявлениям о продаже жилья в «Выборе первых», стоимость двухкомнатной и трехкомнатной квартир площадью 89 кв. м может составлять примерно 14 млн руб. Таким образом, общая стоимость спорного жилья может исчисляться в 70 млн руб.
Как следует из материалов дела, в марте 2021 года администрация Уфы и «Спецстройинвест» заключили договор на реализацию инвестиционного проекта по строительству ЖК «Время первых». Согласно документу, после сдачи объекта ответчик обязался передать спорные квартиры в муниципальную собственность.
Застройщик, следует из информации на сайте ЖК, позиционирует «Выбор первых» как «элитный клубный дом в 5 минутах от исторического центра Уфы». Покупка квартиры в комплексе позиционируется как «выбор роскошной жизни рядом с людьми, имеющими высокий статус, схожие интересы и уровень достатка». Общая площадь девятиэтажного дома — 21,6 тыс. кв. м. ЖК был сдан в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Как следует из проектной декларации, проектное финансирование, предоставленное застройщику Сбером, составило 1,5 млрд руб., а общее количество договоров на покупку квартир с использованием эскроу-счетов — 126.
ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2020 года. Уставный капитал — 3,7 млн руб. 90% доли в уставном капитале принадлежат АО «Спецстрой», 10% — у АО «Центринвест». Структура акционеров не раскрывается, директором обоих АО и «Спецстройинвеста» является Айрат Исхаков. В 2023 году при выручке 39 тыс. руб. чистая прибыль ООО составила 5,4 млн руб.
14 января суд удовлетворил заявление администрации Уфы о применении обеспечительных мер. Росреестру запрещено регистрировать сделки со спорными квартирами, на которые претендует муниципалитет. Как пояснил в суде представитель мэрии, «в настоящее время ответчиком предпринимаются действия по отчуждению вышеуказанного имущества». По его словам, у администрации «имеется информация о продаже спорного имущества на сайтах в сети интернет и на портале «Авито».
Вчера на Авито были опубликованы три объявления о продаже трех квартир в ЖК «Время первых», двух- и трехкомнатных квартир заявленной площади, похожих на те, на которые претендует мэрия, среди них нет.
В администрации Уфы на вопрос о дальнейшей судьбе квартир сообщили, что в случае положительного судебного решения, они поступят в муниципальный жилой фонд. Согласно решению горсовета, такие квартиры предоставляются в служебный найм сотрудникам муниципалитета или детям-сиротам.
Дозвониться на мобильный телефон генерального директора «Спецстройинвеста» Айрата Исхакова вчера не удалось.
«Учитывая незамысловатость предмета иска к застройщику, судебный процесс между ним и администрацией можно сравнить с взысканием дебиторской задолженности, при котором фактически отсутствует спор о праве. Таким образом, если позиция администрации, что застройщик просто не исполнил обязательства по договору, а именно не передал объекты недвижимости в ее собственность, подтвердится в ходе рассмотрения дела, исковые требования будут удовлетворены. Однако не исключено, что за кадром остались спорные моменты, которые усложнят рассмотрение дела и, возможно, приведут к встречным требованиям со стороны застройщика»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.