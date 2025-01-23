Не оставить «Выбора первых»

Мэрия Уфы обратилась в арбитражный суд Башкирии с иском к ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“» об исполнении обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений в ЖК «Выбор первых». Согласно инвестпроекту, застройщик должен передать городу пять квартир, рыночная стоимость которых составляет около 70 млн рублей. Суд запретил любые регистрационные действия с квартирами на основании заявления истца о том, что спорные помещения выставлены на продажу через Avito. Ответчик никак не комментирует претензии мэрии, заседание суда назначено на 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Уфы, не дождавшись обещанных квартир, подала в суд на застройщика

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Администрация Уфы, не дождавшись обещанных квартир, подала в суд на застройщика

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил на 27 февраля заседание по иску администрации Уфы к ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“», которое возвело ЖК «Выбор первых» на Айской улице. Мэрия просит суд обязать застройщика передать в муниципальную собственность пять квартир в жилом комплексе — две двухкомнатные и три трехкомнатные площадью от 86,7 кв. м до 115,8 кв. м. Согласно объявлениям о продаже жилья в «Выборе первых», стоимость двухкомнатной и трехкомнатной квартир площадью 89 кв. м может составлять примерно 14 млн руб. Таким образом, общая стоимость спорного жилья может исчисляться в 70 млн руб.

Как следует из материалов дела, в марте 2021 года администрация Уфы и «Спецстройинвест» заключили договор на реализацию инвестиционного проекта по строительству ЖК «Время первых». Согласно документу, после сдачи объекта ответчик обязался передать спорные квартиры в муниципальную собственность.

Застройщик, следует из информации на сайте ЖК, позиционирует «Выбор первых» как «элитный клубный дом в 5 минутах от исторического центра Уфы». Покупка квартиры в комплексе позиционируется как «выбор роскошной жизни рядом с людьми, имеющими высокий статус, схожие интересы и уровень достатка». Общая площадь девятиэтажного дома — 21,6 тыс. кв. м. ЖК был сдан в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Как следует из проектной декларации, проектное финансирование, предоставленное застройщику Сбером, составило 1,5 млрд руб., а общее количество договоров на покупку квартир с использованием эскроу-счетов — 126.

ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2020 года. Уставный капитал — 3,7 млн руб. 90% доли в уставном капитале принадлежат АО «Спецстрой», 10% — у АО «Центринвест». Структура акционеров не раскрывается, директором обоих АО и «Спецстройинвеста» является Айрат Исхаков. В 2023 году при выручке 39 тыс. руб. чистая прибыль ООО составила 5,4 млн руб.

14 января суд удовлетворил заявление администрации Уфы о применении обеспечительных мер. Росреестру запрещено регистрировать сделки со спорными квартирами, на которые претендует муниципалитет. Как пояснил в суде представитель мэрии, «в настоящее время ответчиком предпринимаются действия по отчуждению вышеуказанного имущества». По его словам, у администрации «имеется информация о продаже спорного имущества на сайтах в сети интернет и на портале «Авито».

Вчера на Авито были опубликованы три объявления о продаже трех квартир в ЖК «Время первых», двух- и трехкомнатных квартир заявленной площади, похожих на те, на которые претендует мэрия, среди них нет.

В администрации Уфы на вопрос о дальнейшей судьбе квартир сообщили, что в случае положительного судебного решения, они поступят в муниципальный жилой фонд. Согласно решению горсовета, такие квартиры предоставляются в служебный найм сотрудникам муниципалитета или детям-сиротам.

Дозвониться на мобильный телефон генерального директора «Спецстройинвеста» Айрата Исхакова вчера не удалось.

«Учитывая незамысловатость предмета иска к застройщику, судебный процесс между ним и администрацией можно сравнить с взысканием дебиторской задолженности, при котором фактически отсутствует спор о праве. Таким образом, если позиция администрации, что застройщик просто не исполнил обязательства по договору, а именно не передал объекты недвижимости в ее собственность, подтвердится в ходе рассмотрения дела, исковые требования будут удовлетворены. Однако не исключено, что за кадром остались спорные моменты, которые усложнят рассмотрение дела и, возможно, приведут к встречным требованиям со стороны застройщика»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов