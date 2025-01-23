Прокуратура хочет отнять у «Брусники» разрешение на строительство ЖК в Липецке

Прокуратура Липецкой области направила в арбитражный суд региона иск к властям и застройщику об отмене разрешения на строительство жилого комплекса, который у Нижнего парка в Липецке планирует возвести федеральный девелопер «Брусника». Заявление еще не опубликовано в судебной картотеке, однако в надзорном ведомстве «Ъ-Черноземье» подтвердили факт его отправления сторонам и суду.

Согласно проектной декларации, разрешение на строительство нижегородское ООО «Специализированный застройщик "Турист эко-парк"» (до октября принадлежало московской компании «Императория», с ноября единственный владелец — екатеринбургское ООО «Брусника. СЗ») департамент градостроительства и архитектуры Липецка выдал 15 октября 2024 года, оно будет действовать три года. К сносу гостиницы «Турист», на месте которой и планируется ЖК, компания приступила в марте.

В промежутке между началом этих работ и получением разрешения на строительство застройщик столкнулся с претензиями к проекту со стороны местных архитекторов, отмечавших отсутствие поблизости от ЖК школ и детсадов, недостаточное число машино-мест, нарушение градостроительного ансамбля площади Петра Великого и вхождение объекта в охранную зону курорта «Липецкие минеральные воды». Публичного ответа от компании и властей на критику не было.

По итогу «Бруснике» разрешено построить на 0,8 га 26-этажный дом на 370 квартир. Он должен быть сдан до конца 2027 года. Стоимость строительства оценивается в 2,3 млрд руб., все эти средства предоставил Северо-Западный банк Сбербанка РФ.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Брусника" прорастает в Липецке».

Александр Прытков