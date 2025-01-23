Татарстан занял третье место в ТОП-20 регионов России по качеству жизни

Республика Татарстан поднялась на две позиции и заняла третье место в рейтинге регионов страны по качеству жизни, это следует из результатов опросов граждан Агентством стратегических инициатив (АСИ), которые предоставила президенту России Владимиру Путину гендиректор агентства Светлана Чупшева.

Татарстан уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу, которые находятся на первом и втором местах в рейтинге.

АСИ составляет подобный рейтинг начиная с 2021 года, тогда в ТОП-20 регионов страны входила и Чувашия, находясь на восьмом месте.

Артём Дергунов