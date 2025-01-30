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Коммерсантъ FM
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С небес на землю

Почему ИТ-специалистам придется умерить аппетиты

На фоне высокой ключевой ставки бизнес приостанавливает инвестиции в ИТ. Это грозит снижением спроса на ИТ-специалистов и коррекцией их зарплат. Что ждать айтишникам от 2025 года, рассуждает генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев.

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев

Фото: Предоставлено CorpSoft24

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев

Фото: Предоставлено CorpSoft24

Из-за высокой ключевой ставки сегодня даже крупные и прибыльные компании замораживают инвестиции. Наиболее вероятно, что в течение года ключевая ставка сохранится на уровне не ниже 21%. А значит, бизнес перейдет в режим выживания — стимула для инвестиций в технологии не будет. Все свободные деньги компании будут вкладывать в основные активы.

В 2022 году бизнес тоже останавливал и откладывал запуск проектов из-за неопределенности, компании сокращали сотрудников, включая ИТ-специалистов. Но довольно быстро ситуация прояснилась: нужно было адаптироваться к новой реальности. И государство с помощью регуляторных мер и льгот отлично мотивировало создавать отечественные решения и их внедрять. Спрос на разработчиков и других ИТ-специалистов подскочил и стал расти, возник острый дефицит кадров с активным хантингом и гонкой зарплат. Сейчас ситуация хуже, чем в 2020 и 2022 годах — вряд ли стоит ожидать быструю нормализацию.

Что это значит для ИТ-рынка? Его ждет хорошая встряска, и не все компании ее переживут. Огромные бюджеты, богатые офисы, солидный фонд оплаты труда — все это будет оптимизироваться.

Задача максимум для большинства ИТ-компаний на 2025 год — сработать в ноль, чтобы сохранить бизнес. Уже сейчас подрядчики бьются на тендерах не за прибыль, а за то, чтобы не допустить простоя команд, чтобы загрузить их работой. И заказчики будут этим пользоваться.

Могут начаться задержки зарплат и увольнения наименее востребованных сотрудников, затем последует высвобождение команд из средних и малых ИТ-компаний. Зарплаты в ИТ перестанут расти, и велика вероятность их существенной коррекции. Проблема дефицита кадров, о которой говорят последние несколько лет, перестанет быть актуальной.

Чуть лучше остальных будут себя чувствовать облачные провайдеры и ЦОДы: вычислительных мощностей не хватает, а новые дата-центры не строятся из-за дороговизны проектов. Останутся востребованными услуги кибербезопасности — с ростом активности хакеров и стоимости ущерба от кибератак бизнес продолжит укреплять информационную защиту, а количество специализированных компаний на рынке невелико.

Разработчики ПО выживут в случае, если будут активно работать на внешние рынки. Уже чувствуют снижение спроса на свои услуги ИТ-консалтеры и интеграторы, а также поставщики ИТ-оборудования. Даже технологическим гигантам придется пересматривать бюджеты и сокращать штаты — сообщения об увольнениях в VK появились еще в конце 2024 года, а в январе стало известно о сокращениях ИТ-специалистов в дочерних структурах Сбера.

В итоге сохранится спрос на дата-аналитиков, безопасников, отчасти на разработчиков ИИ. Всем остальным стоит готовиться к росту конкуренции за работу, снижению зарплат и рискам увольнений. Рынок кандидата снова превращается в рынок работодателя. Молодым специалистам будет тяжело найти себя в ИТ, вероятно, многим из них придется искать применение в других сферах — спрос на «синие воротнички» останется высоким.

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