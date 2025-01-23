Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гладков назвал позором долгое исправление брака в домах для многодетных семей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы о затянувшихся мероприятиях по исправлению брака в домах для многодетных семей. Господин Гладков назвал ситуацию «реальным позором» и пообещал, что недочеты будут исправлены к 1 февраля.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 2022 года в Белгородской области действует губернаторская программа по строительству индивидуальных жилых домов для многодетных семей. Строительством домов занимается Белгородская ипотечная корпорация (БИК) при поддержке фонда ИЖС и регионального минстроя.

Местная жительница Полина Ротенберг сообщила Вячеславу Гладкову, что брак в ее доме не могут устранить на протяжении двух месяцев, а в фонде поддержки ИЖС ей предложили «доделывать все самой». В ответ губернатор заявил, что БИК больше не будет заниматься этими объектами, решать возникшие проблемы будет напрямую областной минстрой.

«Мне уже надоело заниматься исправлением брака. <...> Снимать с контроля буду при наличии расписок. Все, что останется в сухом остатке, без расписок — поеду лично по домам. Потрачу столько времени, сколько необходимо для того, чтобы встретиться со всеми и снять этот позор, потому что реально позор»,— сказал Вячеслав Гладков.

По представленным им данным, в 27 домах, построенных по программе, были выявлены дефекты. Из них четыре будут построены заново. Брак в остальных домах должны исправить до 1 февраля. На сайте программы говорится, что к 2031 году БИК должна обеспечить собственным жильем 1400 многодетных семей региона.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...