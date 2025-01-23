Гладков назвал позором долгое исправление брака в домах для многодетных семей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы о затянувшихся мероприятиях по исправлению брака в домах для многодетных семей. Господин Гладков назвал ситуацию «реальным позором» и пообещал, что недочеты будут исправлены к 1 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 2022 года в Белгородской области действует губернаторская программа по строительству индивидуальных жилых домов для многодетных семей. Строительством домов занимается Белгородская ипотечная корпорация (БИК) при поддержке фонда ИЖС и регионального минстроя.

Местная жительница Полина Ротенберг сообщила Вячеславу Гладкову, что брак в ее доме не могут устранить на протяжении двух месяцев, а в фонде поддержки ИЖС ей предложили «доделывать все самой». В ответ губернатор заявил, что БИК больше не будет заниматься этими объектами, решать возникшие проблемы будет напрямую областной минстрой.

«Мне уже надоело заниматься исправлением брака. <...> Снимать с контроля буду при наличии расписок. Все, что останется в сухом остатке, без расписок — поеду лично по домам. Потрачу столько времени, сколько необходимо для того, чтобы встретиться со всеми и снять этот позор, потому что реально позор»,— сказал Вячеслав Гладков.

По представленным им данным, в 27 домах, построенных по программе, были выявлены дефекты. Из них четыре будут построены заново. Брак в остальных домах должны исправить до 1 февраля. На сайте программы говорится, что к 2031 году БИК должна обеспечить собственным жильем 1400 многодетных семей региона.

Полина Мотызлевская